David Flores Carrasco y su hermana Lola reciben el mensaje que cambia sus vidas

David Flores Carrasco, famoso desde la cuna, ha logrado crecer al margen de los medios de comunicación, pero su madre Rociíto lo cambió todo. La hija de la Más Grande protagonizó un documental que le convirtió en un icono feminista, pero tuvo que pagar un precio demasiado caro. El pequeño David está expuesto constantemente y él no quiere formar parte del mundo del corazón.

David Flores Carrasco puede contar con el apoyo de su padre Antonio David Flores, aunque este último habría cometido un error importante. Recordemos que mantiene una relación sentimental con la periodista Marta Riesco, romance que terminó con la paciencia de Olga Moreno. La empresaria andaluza impuso sus normas: le dijo a Antonio David que no posará con Marta en público.

| España Diario

David Flores y su hermana Lola, hija de Antonio David y Olga Moreno, han recibido un mensaje: Marta Riesco vuelve a ser de la familia. El programa Viva la Viva ha sido el primer medio de comunicación en dar la noticia y sus colaboradores han opinado al respecto. “A mí me parece normal, pero yo creo que va a volver a pasar”, declara Alejandra Rubio.

David Flores considera a Olga su segunda madre, pero respeta a Marta porque es la pareja de su progenitor y él es una persona comprensiva. La que no acepta lo que está sucediendo es la ganadora de Supervivientes 2021, quien no quiere dar de qué hablar. Pero Riesco ha incumplido este propósito y ha publicado una fotografía junto a su novio que se ha convertido en lo más comentado.

Diego Arrabal, tertuliano de Viva la Vida, asegura que Marta ha seguido los pasos de Olga Moreno, por eso ha posado con Antonio David. “Ella puso un pliego de condiciones encima de la mesa y una de esas condiciones era hacer vida normal”. Lola Flores, hija del exmatrimonio, se ha convertido en una de las grandes víctimas de esta alocada situación.

David Flores Carrasco descubre la verdad

David Flores confía en su padre, sabe que es uno de los hombres que más sabe de televisión en España y la situación está controlada. Pero Olga Moreno está molesta porque le pidió a su exmarido que mantuviera un perfil bajo y la pareja de este no está cumpliendo. La revista Lecturas asegura que la empresaria ha llegado al límite y que ha puesto sus normas sobre la mesa.

David, al igual que ha hecho con el resto de escándalos, ha mirado para otro lado porque no quiere tener nada que ver. El mensaje que Marta Riesco ha enviado en sus redes sociales cambiará su vida y la de su hermana Lola Flores, que son los que viven con Olga. Aunque la ganadora de Supervivientes no quiere tener mala relación con el padre su hija y no generará ningún problema.

| La Noticia Digital

En el programa de Emma García han explicado cómo ha surgido la reconciliación entre la reportera y el antiguo colaborador de Telecinco. “Esta mañana la pareja salió de casa a las 11, lo hacían en el coche de ella, pero conducía él. Han estado en el masajista y dicen que están muy relajados”.

David Flores y Lola, sorprendidos: “La reconciliación es clara”

David, al igual que el resto de seguidores de Marta Riesco, ha recibido el mensaje: la reportera vuelve a ser parte de la familia. Pero en esta ocasión pretende ser más discreta, de hecho no ha hablado con Viva la Vida para explicar lo que está sucediendo. “No nos han querido confirmar si van a estar juntos, pero la reconciliación es clara y ella le hacía gestos de cariño en el coche”.

▶️ Antonio David Flores se presenta por sorpresa en las instalaciones de Mediaset

Antonio David Flores ha aprendido de sus errores y no quiere volver a repetirlos, por su novia le ha dado una nueva oportunidad. A pesar de lo que Rociíto ha hablado de él, su entorno tiene un buen concepto del antiguo tertuliano. Muchas personas que han trabajado a su lado, como por ejemplo Raquel Bollo, están encantadas de formar parte de su círculo.