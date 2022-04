Gema López se preocupa al descubrir la nueva vida del padre de su hija

Gema López lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y sabe perfectamente qué tiene que hacer para no llamar la atención. Su objetivo es estar detrás de la noticia, por eso no quiere protagonizar ningún escándalo ni hablar de su vida privada. Pero todo el mundo conoce a su exmarido: se llama Antonio Pardo, es actor y ha regresado para quedarse.

Gema López y Antonio Pardo tuvieron una niña llamada Nadia, quien ha logrado que el antiguo matrimonio tenga una relación estupenda. El problema es que el actor ha vuelto a publicar una imagen en sus redes sociales después de estar un tiempo en la sombra. Tiene nuevos planes: emprender un viaje a Portugal a bordo de un Ford Mustang 68.

Gema está preocupada porque sabe que sus compañeros periodistas estarán muy pendientes de la nueva vida de Antonio. Todo hace pensar que quiere compartir su viaje en las redes sociales y este propósito incomodará a la colaboradora de Sálvame. López es una persona completamente prudente que no se siente cómoda hablando de su vida: es su línea roja.

Gema es uno de los pocos rostros de Sálvame que puede presumir de estar al margen de los escándalos del programa. Se ha ganado el respeto de su equipo a pulso, pues en ningún momento ha participado en juegos que creía peligrosos. Ha recibido ofertas suculentas porque es una mujer muy famosa, pero ella no quiere hablar de nada que no tenga que ver con su trabajo.

López disfruta de una dilatada trayectoria profesional, de hecho no es una simple tertuliana de Telecinco. Ha ejercido de directora de muchos programas y ocasionalmente presenta el espacio de Jorge Javier Vázquez, tarea que consolida su talento. Los expertos aseguran que vale para todo: informa, entretiene y da caché a los espacios que cuentan con su presencia.

Gema López recibe un mensaje de su exmarido

Gema estaba tranquila porque pensaba que Antonio no estaba interesado en llamar la atención, pero el actor tiene nuevos planes. Ha hecho un ligero cambio en su vida para acercarse a sus seguidores, a quienes había abandonado en los últimos meses. “Preparando mi próximo viaje a Portugal”, ha escrito debajo de una fotografía de un vehículo muy llamativo.

López ha recibido el mensaje: el padre de su hija Nadia va a marcharse una temporada al país vecino, aunque no será para siempre. Se trata de un viaje que pretende satisfacer su espíritu aventurero y que no ha dejado indiferente a nadie. Cabe la posibilidad de que los paparazzis le sigan o que el redactor de algún programa estudie sus redes sociales a fondo.

La periodista trabaja en Sálvame, programa que no está atravesando un buen momento, pero ella no tiene problemas en avanzar. Hay quien asegura que el espacio de Jorge Javier cerrará sus puertas tarde o temprano, aunque la tertuliana no tiene nada que temer. Cualquier director estaría encantado de contar con ella, pues maneja información muy interesante.

Gema López tiene planes fuera de Telecinco

Gema se ha convertido en un referente para muchos: periodistas que quieren imitar su camino y mujeres que adoran sus estilismos. Por ese motivo, ha montado una tienda de ropa para vender algunas de las prendas que usa en televisión. Es decir, si Sálvame acaba para siempre ella continuará en el mercado laboral sin ningún problema.

Antonio Pardo tiene un buen concepto de su exmujer, por eso siempre ha cumplido sus normas. Él también tiene cierta notoriedad, pero nunca ha hablado de la colaboradora para no generar ningún rumor innecesario. Lo único cierto es que disfrutan de un trato cordial y que ambos adoran a la joven que tienen en común.