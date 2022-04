David Flores Carrasco descubre la adicción de su hermana Rocío

David Flores ha pasado a un segundo plano en la actualidad después de todo lo que se está viviendo con su familia en los últimos días.

El pequeño, que nació con el síndrome de Angelman, ha estado siempre protegido por sus seres queridos. No obstante, resulta inevitable que se airee información comprometida sobre él en los medios de comunicación.

Se hace pública la decisión de David Flores

De hecho, hace unas semanas se hizo pública su posición en la separación de su padre con Olga Moreno. Se afirmó que el joven quería seguir viviendo con la empresaria, un deseo que por el momento se está cumpliendo.

No obstante, hay algo que la familia sí ha querido que se sepa de David Flores. Y no es otra cosa que su vínculo con su hermana. El joven, desde que nació, vio en Rocío Flores una figura de madre.

La ausencia de su madre en el hogar familiar ha provocado que David tenga un apego muy especial con su hermana.

El vínculo de David Flores y Rocío se tambalea

Sin embargo, en los últimos días este vínculo podría haberse visto afectado. David se encuentra en Málaga donde, a pesar de las últimas curvas por las que atraviesa su familia, vive su rutina. Una que ya no comparte con su hermana.

La joven Rocío ha vivido una revolución en su vida en los últimos años. Pasó de vivir con su padre y hermano a compartir piso con su chico. Además, dejó apartados sus estudios de nutrición para colaborar en varios medios de comunicación.

Pero esto no queda aquí. El dinero y los proyectos profesionales han ido en aumento, así como las ganas de Rocío de vivir su vida independiente. Esto no ha hecho más que distanciar a los hermanos que, aunque siguen manteniendo el contacto, no disfrutan del mismo tiempo juntos.

De hecho, David ha descubierto la ‘adicción’ de su hermana Rocío a través de los medios. Una adicción que la propia joven no reconoce. ¿De qué estamos hablando?

Rocío Flores y su adicción

Aunque Rocío ha negado por activa y por pasiva tener algún tipo de 'adicción', los hechos hablan por sí solos. “No soy adicta”, ha explicado en más de una ocasión.

Y es que la obsesión sobre su apariencia física ha comenzado a preocupar a la gente que le rodea. A sus 25 años, Rocío se ha sometido a bastantes retoques estéticos que han cambiado su aspecto físico.

El más llamativo, su operación de pecho. Se sometía a una mastopexia con prótesis con la finalidad de reubicar el pecho en su sitio. Aseguró en redes que todo salió bien y que lo que necesitaba era reposo.

No obstante, las ganas de mejorar físicamente no cesaron. En los últimos días se ha sabido que Rocío volvía a quirófano. La finalidad no era otra que eliminar la grasa que, según ella, le sobraba.

"Quería quitarme la grasa que me quedaba. Entré en quirófano pesando 57 kilos", aseguraba en El Programa de Ana Rosa.

La justificación de Rocío Flores

Ante la preocupación por su ‘adicción’, Rocío no tuvo más remedio que justificarse. “Quería cambiar cosas de mi cuerpo y me he puesto en buenas manos. No soy adicta a la cirugía”, explicaba.

“Simplemente me he arreglado el pecho y he decidido quitarme lo que no me gustaba. No tengo nada más que hacerme, me encuentro súper bien conmigo misma".

“Siempre que te pongas en buenas manos y sea una decisión que tomes para sentirte mejor contigo misma... yo lo apoyo”, concluía orgullosa.