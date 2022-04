Guillermo Furiase, el hijo de Lolita Flores que ha escondido la ruptura hasta el final

Guillermo Furiase pertenece a una saga de artistas cuya matriarca, Lola Flores, es uno de los rostros más respetados de la crónica social.

El joven de 28 años es cantante, compositor y músico, pero también ejerce de modelo porque disfruta de un físico muy llamativo. Una de sus últimos trabajos fue desfilar para el diseñador Eduardo Navarrete, quien presentó su colección en un mercado madrileño.

Guillermo es hijo de Guillermo Furiase, que se separó de Lolita hace 26 años, en 1995. El argentino fue uno de los personajes más perseguidos de la prensa del corazón de la época. Hoy tiene 66 años, vive en Madrid y ejerce de abuelo orgulloso con su nieto Noah.

Furiase ahora vive tranquilo después del infarto cerebral que padeció en 2015. La relación de Guillermo con la madre de sus hijos es buena, cordial y sana. Ejerció durante varios años como mánager de su hija Elena, por lo que siempre se ha preocupado de sus hijos, tanto en lo personal, como en lo profesional.

Ahora Guillermo Furiase ha tenido muchas oportunidades de ganar dinero en los medios de comunicación, pero siempre ha sido bastante discreto.

Por ese motivo ha ocultado hasta el final el motivo por el que su madre rompió con Carmen Ordóñez. Ha sido la actriz quien ha dado un paso adelante para confirmar que durante un tiempo estuvo enfadada con su amiga.

Guillermo disfruta de una relación cómplice con Lolita, son mucho más que madre e hijo, por eso el joven conoce todo sus secretos. Sin embargo, jamás ha hablado del distanciamiento que tuvo con Carmina porque considera que es un tema demasiado privado.

Ha sido la hija de Lola Flores la que ha hablado del tema en el programa Viva la Vida.

Guillermo sabe que su madre era íntima amiga de Carmina, pero entre ellas sucedió algo que les obligó a romper la relación. “Ese enfado que tuvimos Carmen y yo fue porque yo no quise dar la cara cuando ella lo estaba pasando tan mal con la batalla con Ernesto Neyra”.

Lolita, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, ha entrado por teléfono en Viva la Vida para aclarar el origen de la disputa.

Guillermo Furiase es fiel a sus principios

Guillermo Furiase tiene una trayectoria diferente a la de su hermana Elena, quien sí trabaja en los medios de comunicación porque es actriz. Él apenas ha hablado con la prensa y siempre que lo ha hecho ha sido para promocionar alguno de sus trabajos.

Podría haber desvelado la ruptura de Lolita y Carmina, pero ha sido fiel a sus principios y ha escondido el tema hasta el final.

Furiase se ha quedado realmente sorprendido cuando ha escuchado a su madre contar toda la verdad para despejar las dudas de los espectadores. Ordóñez denunció a Ernesto Neyra por maltrato y le pidió que le defendiera en el juicio, pero Flores no accedió porque tuvo miedo. “No sabía si era verdad del todo o no, me retiré y me arrepiento desde entonces”, desliza la actriz.

El nieto de Lola Flores, conocido como Guille por su entorno cercano, tuvo su primer contacto con la guitarra con 12 años. Desde el primer momento demostró que estaba plenamente capacitado para tocar el instrumento y actualmente es un virtuoso.

Trabaja como músico y compone sus propias canciones, así que no hay duda de que ha heredado el talento de su familia.

Las ofertas importantes que ha rechazado Guillermo

Guillermo tiene contacto con gente influyente y sabe que los grandes personajes del mundo del corazón son amigos de su familia. Pero él jamás se ha visto tentado a sentarse en un plató de televisión o a conceder una entrevista porque no se siente atraído por el mundo rosa.

Prefiere centrarse en su talento, pues es uno de los artistas con más potencial del momento.

Lolita ha hablado maravillas de su hijo siempre que ha tenido ocasión, pues es un gran desconocido y el público debe valorar más su talento. Todo el mundo conoce a Elena porque ha protagonizado series de televisión muy importantes, pero Guillermo también tiene mucho mérito. Es un hombre discreto que no tiene hijos y que sigue bastante unido a su madre.