Rocío Flores confiesa los nuevos problemas de su hermano David Flores Carrasco

Rocío Flores ha vuelto con las pilas cargadas tras haberse sometido a una nueva intervención estética. Una lipoescultura que la ha mantenido al margen del foco mediático durante varios días.

Sin embargo, eso no ha evitado que su relación con Manuel Bedmar se haya visto nuevamente cuestionada. Y es que otra de las supuestas amantes del joven ha decidido hablar y confesar detalles sobre su infidelidad.

Algo sobre lo que Ro se ha negado a pronunciarse en su vuelta al Programa de Ana Rosa. "Tengo una relación con una persona que no quiere saber absolutamente nada del medio", comenzaba diciendo.

Y añadía que "cada uno diga lo que quiera decir". Aunque ella dejaba claro "que nunca ha hablado ni va a hablar sobre su vida privada".

| EP

"Después de todo lo que llevo pasado, esto es lo mínimo". Y matizaba que su vida "sigue exactamente igual, con normalidad. Voy a seguir con mi vida tal cual está", apuntaba.

▶️ Rocío Flores, rota al oír las últimas noticias sobre las infidelidades de su novio

Otro tema sobre el que Ro se pronunciaba era el de Marta Riesco y sus polémicas palabras contra Olga Moreno.

"Le puse «felicidades»", confesaba la hija de Antonio David respecto al cumpleaños de la reportera. "Sí que me ha invitado, pero que de haber podido ir no sabría que habría hecho".

| EP

"Cada uno hace con su vida lo que quiere y no tengo ningún problema con ella", matizaba.

Hace poco, Riesco insinuaba que Antonio David no podía oficializar su ruptura de forma legal porque Olga Moreno le había puesto algún tipo de traba. Unas declaraciones por las que pidió perdón poco después.

"Estoy harta de que se me cuestione a mí todo, harta de que tenga que salir yo a justificar mi trabajo, mi pareja, las circunstancias...", se lamentaba.

Rocío Flores zanja las últimas polémicas relacionadas con su familia

"Si yo hubiera podido elegir las circunstancias, no habría elegido estas, pero uno no elige cómo ni de quién se enamora. Y yo he tenido que esperar mucho, mucho, para poder salir a una terraza a tomar algo con mi pareja para que no sufrieran muchas personas", sentenciaba.

Y dejaba claro que "la víctima no es Olga Moreno, soy yo. He aguantado mucho, estoy harta".

Aunque no tardaba en darse cuenta de la posible repercusión que pudieran tener sus declaraciones.

"Bajé y admití una serie de preguntas que jamás había contentado en estos meses como bien sabéis sobre Olga y sobre Rocío", reconocía.

"Desde aquí quiero pedir disculpas porque yo no tengo que responder a ninguna de las preguntas que me hagan sobre ellas".

"Mirando a cámara os pido disculpas tanto a Rocío como a Olga, sois grandísimas mujeres", se disculpaba en directo.

| EP

"Yo lo único, estoy enamorada, es el pecado que he cometido, solo quiero que me dejen ser feliz, que la gente me dé un respiro, que ya hemos pasado de capítulo", se defendía.

Sin embargo, y pese a que Rocío Flores aceptaba sus disculpas, remarcaba que "las dos únicas personas que son víctimas son mi hermana y mi hermano, que son los únicos que no tienen nada que ver".

Sobre su padre y Riesco comentaba que "son dos personas que han decidido iniciar una relación y que tienen todo el derecho del mundo, al igual que tiene Olga, de rehacer su vida".

| GTRES

"¿Si es el momento o no? No lo sé, porque yo no sabría cómo gestionar esa situación". E insistía en que "ño único que quiere es que las cosas vayan a mejor".

Al parecer, la joven desea "que todo el mundo sea feliz, pero pide a los adultos que solucionen sus asuntos pensando siempre en el bien de sus hermanos, Lola y David Flores".

"He decidido mantenerme al margen. Lo único que quiero es que ellos estén bien. Los mayores tienen que aprender a hacer bien las cosas, de tal forma que beneficie a esas dos personas", zanjaba.

Y dejaba claro que Antonio David cumple a rajatabla. "Está cuando tiene que estar con sus hijos. Otra cosa no, pero, como padre, no tiene un 'pero'".