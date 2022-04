Daniel, el yerno de Belén Esteban, está muerto de vergüenza y se quiere ir

Andrea Janeiro y su novio podrían estar a punto de poner un pie en España. Y es que, hace unos días, la joven recibió un regalo por parte de su madre muy difícil de rechazar.

Pensando en el futuro de su hija, Belén Esteban no se lo ha pensado dos veces y le ha comprado a la joven un piso en el centro de Madrid para que comience una nueva vida junto a su chico.

| GTRES

Para la 'Princesa del pueblo' es muy importante tener a su familia cerca, por eso después de años estudiando en el extranjero, Andrea Janeiro podría regresar a nuestro país de un momento a otro.

Aunque estos planes podrían irse a pique después de la última polémica en la que se ha visto envuelta la colaboradora de Sálvame. Y es que, la de Paracuellos ha protagonizado una bochornosa discusión con uno de los rostros más mediáticos de Mediaset España, y esto es algo que a Daniel Wozza no le ha gustado demasiado.

Andrea Janeiro y su novio Daniel se enteran del último conflicto de La Esteban

Andrea Janeiro está muy orgullosa de su madre, pero en algunas ocasiones no entiende su fuerte carácter. Durante todos estos años, Belén Esteban ha demostrado que no hay nadie que pueda con ella.

Y esto es algo que ha mostrado, tanto dentro como fuera de los platós de televisión. Este lunes, 11 de abril, la tertuliana de Telecinco protagonizó una fuerte bronca con Marta Riesco que estuvo a punto de llegar a las manos.

| CANVA

Según ha podido confirmar La Vanguardia a través de varios testigos, la madre de Andrea Janeiro y la periodista se encontraron en el bar La muralla, un local situado muy cerca de las instalaciones de Mediaset España.

Una vez allí, ambas se enzarzaron en una fuerte discusión que terminó de la peor manera posible. Varias personas tuvieron que separar a la suegra de Daniel Wozza y la reportera antes de que llegaran a las manos.

El detonante de esta fuerte pelea entre la reportera de El programa de Ana Rosa y la presentadora de Lo de Belén ha sido el cruce de reproches que ambas se han estado dedicando públicamente tras la ruptura de Riesco con Antonio David Flores.

▶️ Marta Riesco utiliza a Andrea Janeiro para atacar a Belén Esteban

Andrea Janeiro sabe que esto viene de lejos

Andrea Janeiro era conocedora de los problemas que estaba teniendo su madre con Marta Riesco. Y es que, desde que se hizo pública la ruptura de la reportera de Telecinco y el exguardia civil, ambas se han estado dedicando algún que otro reproche, tanto delante como detrás las cámaras de Mediaset España.

La semana pasada, Belén Esteban aseguró en Sálvame que no podía aguantar la risa cada vez que veía a la periodista hablar sobre su relación sentimental con el padre de Rocío Flores.

| Telecinco

Como era de esperar, a Riesco no le gustaron nada estas declaraciones y no tardó en cargar públicamente contra la 'Princesa del pueblo'.

Durante su fiesta de cumpleaños, la periodista dijo que ella se descojonaba viendo a la madre de Andrea Janeiro, porque por lo menos ella había ido a la universidad y no se había hecho famosa vendiendo su vida en la televisión.

Todo apunta a que la ex de Jesulín de Ubrique no se tomó muy bien la réplica de su nueva enemiga pública y no tardó en acudir a sus redes sociales para contestarle.

A través de sus stories de Instagram, Belén publicó la siguiente frase: "a mí no me silencia nadie", junto a la conocida canción de Fangoria, Dramas y comedias.