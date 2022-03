Andrea Janeiro se queda muda al ver el regalo millonario que le ha hecho su madre

Andrea Janeiro se siente muy afortunada. A pesar de que siempre le ha faltado la figura paterna en su vida, la joven está muy orgullosa de todo el cariño que ha recibido por parte de Belén Esteban, la persona que la trajo al mundo.

A día de hoy, ha decidido llevar una vida alejada de todos los medios de comunicación. Y es que, a diferencia de Julia Janeiro, Andreíta ha optado por mantenerse en el más estricto anonimato.

| GTRES

En muy pocas ocasiones, la hija de La princesa del pueblo se ha dejado ver públicamente, y eso es algo que la tertuliana respeta, apoya y defiende. Ahora, Andrea Janeiro ha recibido un regalo que no esperaba.

Aunque la joven tiene su vida junto a su pareja en Birmingham, Reino Unido, con el inicio de la pandemia regresó su casa en Madrid. Ahora, la colaboradora de Sálvame está deseando que su pequeña se instale definitivamente en España y por eso ha querido asegurar su futuro.

Andrea Janeiro recibe un regalo millonario

A día de hoy, Andrea Janeiro puede presumir de ser una de las personas con mayor solvencia en nuestro país. Y es que a su corta edad, esta joven ya cuenta con un buen colchón que le ha hecho la vida un poco más fácil.

Aunque todo lo que tiene se lo debe a la Esteban. Tal y como dice el refrán: todo esfuerzo tiene su recompensa. Desde hace más de 20 años, la de Paracuellos ha ido amansando su gran fortuna gracias a su trabajo en televisión y a sus negocios fuera de la pequeña pantalla.

A pesar de sus orígenes humildes, la madre de Andrea Janeiro ha logrado recaudar una gran cantidad de dinero. Ahora, y según ha contado Diego Arrabal en su canal de YouTube, la tertuliana ha querido tener un detalle con su hija.

| Cedida

Tal y como ha informado el paparazzo, Belén le ha comprado un piso a su hija en la capital de España. Aunque no ha dado mucho más detalles sobre este nuevo inmueble, el fotógrafo ha asegurado que la ex de Jesulín de Ubrique ha puesto mucho empeño para que esta información no saliera a la luz.

En una ocasión, la presentadora de Lo de Belén dio algunas pistas sobre las posibles intenciones que podría tener Andrea Janeiro de independizarse. "Mi hija vive conmigo y estoy encantada de la vida, pero el día de mañana se querrá independizar o se querrá ir con su novio".

Estas declaraciones se produjeron cuando salió a la luz que Jesús Janeiro le había comprado un piso a su hija Julia; algo que no le sentó muy bien a La princesa del pueblo.

"Desde aquí siempre he defendido a Julia y lo sabéis todos. Lo hago porque creo que es una niña de 18 años, que no ha hecho nada la criatura, y creo que ha tenido críticas muy duras. Pero yo, si tengo tres hijos, ayudo a los tres igualmente",

"Pero si a una la ayudan… Me llama la atención que tenga un piso en Getafe. Me da igual un piso en San Blas, donde yo he vivido, que uno en la calle O’Donnell. Pero si tienes dos que son mayores de edad… ¡Hombre!", sentenció con dureza.

| Redes sociales

Todo apunta a que la mudanza definitiva de Andrea Janeiro a España está más cerca de lo que pensábamos. Con el estallido de la pandemia, su madre le pidió que volviera al hogar familiar para estar todos juntos.

Y, aunque los planes de la joven eran volver a Reino Unido junto a su novio, parece que ambos pueden llegar a pasar una larga temporada en nuestro país.