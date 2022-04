Marta Riesco habla de Andrea Janeiro y se burla del secreto más triste

Marta Riesco se ha convertido en el personaje del momento porque ha dado un paso adelante para dar una noticia que marcará su trayectoria.

Asegura que su relación sentimental con Antonio David Flores ha llegado a su fin porque ha tenido que soportar “muchos feos”. Esta decisión ha hecho que mucha gente cambie de bando y su ejército de seguidores ha aumentado de forma notable.

Marta Riesco ha celebrado una fiesta para conmemorar su 35 cumpleaños y ha invitado a su entorno para pasar el bache lo mejor posible. “Han estado la mayoría de compañeros”, explica a la salida del local en el que ha tenido lugar el evento. La periodista ha confesado que su familia está ligeramente preocupada, pues nadie puede negar que se avecina una gran tormenta.

| Mediaset

Marta quiere empezar una nueva aventura, pero reconoce que sigue enamorada de Antonio David Flores y que la pelota está en su tejado. Mientras tanto, ha respondido a Belén Esteban, una de sus grandes rivales, y ha nombrado a su hija Andrea Janeiro. La joven no quiere ser un personaje popular, así que Belén responderá a Riesco en un tono contundente.

La reportera piensa que la guerra la ha empezado la princesa del pueblo, pues ha sido quien le ha ofendido en una de sus intervenciones. “Yo cuando veo a Marta me descojono, sinceramente”, ha declarado la colaboradora de Sálvame. Riesco no se ha quedado callada: “Yo también me descojono de ella, yo por lo menos he ido a la universidad”.

Andrea Janeiro ha salido perjudicada en esta guerra, pues la periodista ha hablado de ella. Debemos dejar claro que no lo ha hecho en mal tono, simplemente quiere defenderse. Considera que la ex de Jesulín ha sido injusta, por eso ha recordado su secreto: no está en televisión gracias a su formación.

Marta Riesco ataca sin piedad: “No ha pasado”

Marta ha nombrado a Andrea, atrevimiento que va a generar un auténtico revuelo porque Esteban no quiere que nadie hable de su pequeña. Pero la exnovia de Antonio David no le tiene miedo a nada, no se va a dejar pisar por nadie y ha explotado. Ella siempre ha sido prudente y no se ha metido con Belén, así que no entiende el origen del conflicto.

| La Noticia Digital

Riesco ha dicho: “Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando nombran a su hija. Belén no ha pasado por la universidad como yo, quiero decir, lo que he hecho ha sido por amor y ella lo que ha hecho es nada. Yo sigo enamorada, por supuesto”.

La reportera está cansada de que los tertulianos de Sálvame se burlen de su trabajo. Piensa que están investigando en su pasado con el único objetivo de hacer daño, pero no lo van a conseguir. “No merezco el trato que me han dado vejatorio, no merezco que me ridiculicen”, explica en un tono contundente.

Marta Riesco podría haber ofendido a Andrea

Marta es una persona respetuosa y lo cierto es que nunca ha hecho nada que pueda ofender a ningún colaborador de Sálvame. Siempre ha hablado con ellos y les ha dado declaraciones exclusivas, de hecho una vez se enfrentó con Anabel Pantoja en directo. No entiende el motivo por el que Belén habla tan despectivamente y antes de pedir explicaciones ha pasado a la acción.

▶️ Marta Riesco rompe con Antonio David en pleno directo

Riesco podría haber despertado el malestar de Andrea Janeiro, quien siente pasión por su madre. Es posible que no le haya sentado bien que la periodista saque a relucir la nula formación universitaria de la colaboradora. Pero es cierto que ella no ha empezado la guerra.

La reportera más famosa de Telecinco ha confesado que ha hablado con su madre después de romper con Antonio David. “Me ha dicho que la vida es una, que tengo muchísima suerte y que en mi trabajo me quieren y me respetan”. También ha dejado claro que “no hay buenos ni malos” y que su exnovio “es una grandísima persona”.