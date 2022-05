Daniel, novio de Andrea Janeiro, desmiente los rumores sobre su familia

Daniel Wozza, novio de Andrea Janeiro no da demasiada credibilidad a lo que se dice de la familia de su pareja.

Según algunos medios, Belén Esteban y su marido, Miguel Marcos, tienen planes de futuro tras haber estado tres años casados por lo civil.

En 2019, pudimos ser testigos de la gran boda de la tertuliana, donde asistieron muchas celebrities del mundo del corazón, como Kiko Hernández, Anabel Pantoja, Lydia Lozano y Raquel Bollo.

Este matrimonio ha querido volver a vivir la misma experiencia, pero sería por la iglesia, puesto que a Miguel le hace mucha ilusión. Sin embargo, ha comentado que tienen pensado hacer su próxima boda más adelante para poder celebrarlo por todo lo alto.

Han tomado la decisión mientras la madre de Andreita estaba de baja por una caída que tuvo en el directo de Sálvame. Belén Esteban se fracturó la tibia y el peroné, y tuvo que someterse a una operación. Ahora ya se encuentra descansando, aunque el programa prevé que estará como mínimo dos meses en su casa.

La gran cantidad de dinero que no ilusiona a la pareja de Daniel

Algunas fuentes aseguran que la hija de Belén Esteban podría ganar 100 000 euros en menos de 24 horas. No obstante, se sospecha que Andrea Janeiro podría rechazar esa gran cantidad de dinero.

Desde bien pequeña, la colaboradora de Sálvame ha mantenido al margen la imagen de su niña. Ahora, la pequeña es quien toma la decisión de no salir por televisión, ni en prensa, pues no quiere seguir el mismo camino que su madre como mediática. Belén Esteban respeta este hecho, pues no es nadie para asumir la voluntad de su hija.

De hecho, la tertuliana vendió la exclusiva de su boda a la revista ¡Hola!, pero no se pudo ver ninguna fotografía de su pequeña, ya que Andrea Janeiro renunció a aparecer en las fotos. En cambio, se filtró una fotografía del vestido rosa que lucía en la celebración por las redes sociales.

Lo mismo podría ocurrir con el próximo evento de su madre, pero en este caso habría en juego una cantidad mayor a la anterior.

El novio de Andrea Janeiro conoce la fobia que Andrea tiene a la prensa y a la popularidad. Por este motivo ve muy poco probable que Andrea tenga algún pensamiento de vender su imagen como exclusiva. Así que, hasta que no se celebre la boda, no sabremos cuál será la decisión que tomará la hija de Belén Esteban.

Andreita, irreconocible por las calles madrileñas

La hija de Jesulín de Ubrique es el personaje más buscado por la prensa, pues nunca ha querido salir en los medios de televisión.

Tras meses sin verla junto a su madre, se han podido capturar algunas imágenes de ella con su padrastro, Miguel Marcos, con quien se lleva fenomenal.

A mediados de abril, se vio a Andrea Janeiro paseando por las calles de Madrid para acompañar a la tertuliana, quien iba a patrocinar su nuevo gazpacho. Del mismo modo, Belén Esteban ha presentado su nuevo alimento en una coctelería de la ciudad, en la Gran Vía.

Los fotógrafos tomaron unas imágenes inéditas en las que se podía ver a una Andreíta ya adulta, pues este verano cumplirá 23 años. También, iba tapando su cara con la mascarilla para que fuese más difícil reconocerle, pese a no ser obligatorio el uso de la misma.