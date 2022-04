Daniel Wozza descubre el dineral que gana su novia Andrea Janeiro

Daniel Wozza es conocido por ser novio de Andrea Janeiro y en los últimos tiempos ha adquirido una gran popularidad. La hija mayor de Jesulín de Ubrique ha estado viviendo en Reino Unido porque quería alejarse de la presión mediática.

Allí conoció a su pareja y empezaron una historia de amor muy romántica que podría estar a punto de cambiar.

Daniel Wozza sabía que Andrea no tenía intención de vivir eternamente en el extranjero, de hecho la joven ya ha regresado a España.

Algunos periodistas aseguran que su madre Belén Esteban le ha comprado un piso, aunque este dato no está confirmado. La princesa del pueblo una vez confesó que guardaba todo el dinero que Jesulín le pagaba por la pensión alimenticia.

Daniel ha descubierto, gracias a una información publicada en el portal Show España, que Andrea Janeiro recibe 1.200 euros todos los meses. Belén confirmó este dato el año pasado, cuando Telecinco estrenó el documental Contar la verdad para seguir viva.

El público empezó a especular más de la cuenta y la colaboradora no tuvo más remedio que dar un golpe en la mesa.

Daniel conoce mejor que nadie la vida de Andreíta porque disfrutan de una relación sana y estable, pero el público tiene muchas dudas. Belén Esteban aclaró que los malos gestos de Jesulín de Ubrique se limitaban a la “dejadez” y prometió que nunca había ido más allá.

Después del programa que protagonizó Rociíto surgieron muchas dudas y la tertuliana habló alto y claro.

“Aquí no se ha hablado de malos tratos de Jesulín. Ojalá hable de lo que yo he defendido siempre, ¿saben ustedes de qué? De la atención a la niña. Jesús Janeiro me da desde el primer día lo que me tiene que dar, a mí no, a su hija: 1.200 euros”.

Daniel Wozza es el hombre más buscado

Daniel ha conseguido esquivar a la prensa en muchos momentos, pero el círculo cada vez más estrecho y ya no tiene escapatoria. Muchos paparazzi aseguran que Andrea se ha instalado en España, así que es cuestión de tiempo que salga alguna fotografía. Sí es cierto que la prensa cuida mucho a la joven, pues se ha ganado el respeto de todos los medios a pulso.

Wozza se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del momento, aunque han trascendido muy pocos detalles sobre él. Solamente sabemos que es una persona responsable y que está plenamente integrado en su familia política. Belén Esteban se refiere a él como “mi yerno” y ha contado alguna anécdota que le afecta de forma directa.

Andrea Janeiro sabe que su madre no está atravesando un buen momento porque ha tenido un accidente y debe ser operada de urgencia. Belén se prestó a hacer una prueba física en el plató de Sálvame, programa en el que colabora de forma habitual. Se colgó de una barra y al caer apoyó mal el pie, fallo que le ha provocado una grave lesión.

Daniel Wozza se ha ganado la confianza de la familia

Daniel disfruta de una fantástica relación con Belén, así que no sería de extrañar que le estuviera apoyando en estos momentos tan difíciles para ella. La colaboradora tiene muchos planes y los ha tenido que paralizar porque va a estar una temporada sin moverse.

Los médicos le han dado la baja, pues debe estar en reposo hasta que se recupere de la lesión.

Andrea Janeiro es una persona anónima, pero tiene notoriedad pública porque pertenece a un clan muy influyente. Los espectadores quieren saber quién es su pareja y qué hace en su tiempo libre, aunque hay datos que siguen siendo un misterio.

Solamente sabemos que Wozza es uno más la casa de Belén Esteban y Miguel Marcos.