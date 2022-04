Daniel, el novio de Andrea Janeiro, se indigna al salir las comprometidas fotos

Andrea Janeiro está viendo como cada día que pasa la paciencia de su madre se va agotando cuando acude a trabajar al plató de Sálvame. Son muchos años recibiendo disgustos en su trabajo y ya no puede más.

La veterana colaboradora de Telecinco es consciente de que su sitio en televisión tiene fecha de caducidad. Ya no esconde que, más pronto que tarde, dejará su silla de Sálvame para centrarse en los otros negocios que posee la madrileña.

| Telecinco

Entre ellos, su marca de alimentación Sabores de la Esteban. Y es que con este negocio está triunfando en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, como pudimos ver hace meses en su visita a Dubai.

El caso es que en Sálvame nunca sabes cómo vas a acabar cada vez que se enciende el piloto rojo en el plató de Mediaset.

Aunque Esteban está acostumbrada a que hayan jugado muchas veces con ella desde la dirección del programa, cada día soporta menos los cebos. Y así lo dejó claro este miércoles en el plató de Sálvame.

Andrea Janeiro, indignada tras ver a su madre sufrir por unas fotos

Belén, que está muy descontenta con el programa donde trabaja después de que su sección Lo de Belén fuese fulminada el pasado lunes, no está para muchas bromas. Y así quedó de manifiesto después de que el programa desvelase que le habían traicionado.

| GTRES

Desde las cuatro de la tarde, se anunció a bombo y platillo que el programa tenía en su poder unas fotos íntimas de la de Paracuellos que la sacarían de quicio. Además, el programa dejó claro que la princesa del pueblo había sido traicionada, algo que molestó mucho a la madre de Andrea Janeiro.

Una Andrea Janeiro perpleja tras ver la reacción de su madre a esta serie de imágenes que han sido la muestra de una clara invasión de la privacidad de la colaboradora.

Pues bien, la Esteban ha sido muy contundente una vez que las ha visto.

Las fotos en cuestión versaban sobre Belén Esteban y su marido Miguel mientras disfrutaban de sus vacaciones en un hotel de Benidorm.

Andrea Janeiro asiste atónita a una nueva demanda de Belén Esteban

En dichas imágenes, se puede ver a Belén dentro de las instalaciones del hotel y tomando el sol en una hamaca junto a su marido.

Nada más ver estas fotos, Belén Esteban estallaba en pleno directo. Así, Belén ha dejado claro la decisión que va a tomar con el que ha filtrado estas fotos dentro de un recinto privado, como es la piscina de un hotel.

| Telecinco

Con todo, la madre de Andrea Janeiro ha decidido que tomará medidas legales. "Voy a demandar, porque yo estaba en un hotel pagando, en una zona exclusiva y ahí no pueden hacer fotografías, así que me vais a dar los datos de esta persona", ha dicho muy enfadada.

Lo que no se entiende es que la ex de Jesulín no le diese mayor importancia a que su propio programa haya hecho públicas esas fotos. Unas imágenes que han descrito como "comprometidas", cebando el tema a lo largo de todo el programa de ayer.

Muy cabreada, Belén ha respondido al testimonio de la persona que ha realizado las fotos. El protagonista afirmaba que Belén y Miguel se pasaban el día entre las hamacas y el bufé libre, según ha revelado este al programa.

"Estaba comiendo, bebiendo y tomando el sol, claro que sí, como si me quiero rascar el pepe", ha dicho indignada. "Es muy triste, pero lo mejor es irte fuera de España donde no te conozcan", ha lamentado.