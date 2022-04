Andrea Janeiro le confiesa a su novio la infidelidad tras la discusión

Andrea Janeiro es uno de los rostros más conocidos de la crónica social, pero hace un tiempo tomó una decisión importante. No quiere formar parte del mundo del corazón, por eso se marchó de España y ha estado viviendo en Reino Unido mucho tiempo. Allí conoció a su novio inglés Daniel Wozza, quien no entiende nada de lo que sucede en la familia de la famosa Andreíta.

Andrea Janeiro es consciente de que su madre, Belén Esteban, ha tenido una fuerte discusión con Marta Riesco en los pasillos de Telecinco. La periodista le ha recordado que Miguel Marcos le fue infiel mientras ella estaba concursando en Gran Hermano VIP. Andreíta no habría tenido más remedio que confesarle lo que sucedió a Daniel para que no le pille de sorpresa.

| GTRES

Andrea es el gran apoyo de Belén, de hecho le ha ayudado a cambiar de vida y hace tiempo que Esteban no vende su privacidad. La joven se ha ganado el respeto de toda la prensa del corazón, pues nunca ha cometido ningún error y es una persona bastante educada. Por eso es tan injusto que Marta Riesco haya hablado de ella solamente para hacer daño a la tertuliana de Sálvame.

Andrea es consciente de que la revista Lecturas ha filtrado los detalles del enfrentamiento que su madre tuvo con la exnovia de Antonio David. Parece ser que Riesco le dijo a Esteban: “Mejor cantar que lo que haces tú, que es nada”. A lo que la princesa del pueblo respondió: “Mejor que lo que haces tú, que es acostarte con hombres casados”.

La polémica reportera no se quedó callada y lanzó el ataque definitivo: “Y tú acostarte con tíos que te ponen los cuernos”. Estaba haciendo referencia a la infidelidad que cometió el padrastro de Andreíta y que Belén supo perdonar.

Andrea Janeiro comprende el enfado: “Voy a denunciar”

Andrea cuenta con el apoyo de Belén Esteban para todo lo que necesita, por eso la colaboradora recibió con los brazos abiertos a Daniel Wozza. Esteban se refiere al joven como “mi yerno”, lo que demuestra que está completamente integrado en la familia. Todo el mundo quiere saber cómo se comunican, pues el novio de Andreíta es inglés y la tertuliana no controla el idioma.

| Europa Press

Belén está atravesando un momento delicado, pues no solamente se ha filtrado su pelea con Marta Riesco. El programa Sálvame ha tenido acceso a una información que le ha hecho perder la paciencia, incluso ha amenazado con demandar al autor. Alguien la ha seguido en sus vacaciones de Semana Santa y le ha hecho unas fotografías que ha vendido a Telecinco.

La joven Janeiro se ha quedado sin palabras al comprobar que su madre estaba realmente enfadada. Ya no quiere vender su vida privada y hay personas que no están respetando este propósito, pero la colaboradora no piensa quedarse de brazos cruzados.

“Voy a denunciar”, ha anunciado visiblemente molesta. “Voy a pedir a dirección que me dé los datos de esta persona y lo voy a hacer, voy a ponerle una denuncia. Porque yo voy a un hotel pagando, no por la cara y no quiero que me pase esto”.

Andrea Janeiro le ha contado todo a su pareja

Andrea ha vivido en Londres y allí era una persona anónima, pero en España es el rostro más cotizado de la crónica social. Nunca ha roto su silencio, por eso tiene a la prensa pisándole los talones y es tan importante que sea cuidadosa. No sería extraño pensar que le ha explicado a Daniel Wozza lo que sucedería si los fotógrafos le pillan en un renuncio.

Andreíta le ha contado a su novio que pertenece a una familia importante, por eso la infidelidad del marido de su madre tuvo tanta repercusión. Recordemos que la joven nunca ha hablado de este tema, de este ni de ningún otro porque no quiere contribuir. Su comportamiento es excelente y se ha ganado el respeto del público, a pesar de que Belén tiene mucha gente en contra.