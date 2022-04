Daniella se entera del secreto que su padre David Bustamante llevaba ocultando 12 años

Daniella Bustamante es la fan número uno de su padre, David. La hija de Paula Echevarría y del cantante cántabro sigue muy de cerca la carrera artística de su padre y conoce sus éxitos musicales. Ha acudido a varios conciertos de David y se interesa mucho por como fueron sus inicios en el mundo de la música.

Daniella está entrando en la adolescencia, época vital en la que se empieza a admirar a determinados artistas y a escuchar sus canciones con pasión. David Bustamante, a pesar de haber cumplido ya los 40 años sigue teniendo un público que reúne a abuelas, madres e hijas con sus canciones.

Tras más de veinte años de carrera musical, a Daniella le choca saber que su padre fue durante muchos años ídolo de miles de jóvenes. En los conciertos que David y el resto de integrantes de OT1 protagonizaron a principios de los 2000, la locura del público se desataba sin tregua.

| Trendings

Era la época en la que tocaron el cielo de la fama y el éxito. Ahora se acaba de conocer qué pasó con una de las canciones que consolidó la carrera de Bustamante, en detrimento de otro artista.

Daniella Bustamante sin palabras ante el reproche que lanzan a su padre

Probablemente Daniella se haya enterado ahora de la existencia de Raúl Fuentes. Conocido artísticamente por su nombre de pila, el cantante vasco que triunfó en los 90 ha regresado a la actualidad. Quien cantaba Sueño su boca ha ofrecido una entrevista en Sábado Deluxe en la que ha hablado de su situación actual.

Tras llenar las pistas de baile, Raúl, a sus 47 vive una etapa mucho más tranquila en su vida. Sigue dedicándose a la música, pero a otro ritmo y sin la presión de estar en primera fila.

En el transcurso de su entrevista en Telecinco, Raúl ha contado una anécdota que no deja de ser significativa de los vaivenes que sufren los artistas. Raúl ha querido dejar claro que "David Bustamante no tiene nada que ver". Lo cierto, no obstante, es que el artista cántabro logró un exitazo en su carrera por un tema que inicialmente era para Raúl.

Daniella, que seguro que tararea la canción de su padre Cobarde, no sabe que inicialmente era un tema destinado para Raúl. "Era mi canción favorita, aunque nunca la llegaría a grabar". Raúl estaba preparando disco y en la lista de temas estaba Cobarde.

Por "diferentes movidas con el producto y la discográfica" que llevaron el presupuesto a mínimos, Raúl "se cabreó con la discográfica y el producto, pero me la tuve que comer". Como consecuencia del enfado, la canción saltó del disco de Raúl y pasó a manos de Bustamante, que logró un exitazo gracias al tema.

En estos momentos, el tema lleva casi 4 millones y medio de visualizaciones en Youtube y pasa los 3 millones de reproducciones en Spotify.

▶️ Chenoa manda un profundo mensaje a su amiga Rosa López

Bustamante y el éxito musical que aplaude Daniella

David Bustamante sigue cosechando éxitos musicales, a pesar de no estar en la cumbre como hace unos años. La industria musical, como explicaba Raúl en la entrevista ha cambiado muchísimo y hoy en día muchos artistas tienen que hacer bolos a nivel local y en más pequeño formato.

David Bustamante es de los pocos artistas de España que aún mantiene una buena legión de seguidores. No obstante, el cántabro ha tenido que complementar su trabajo sobre los escenarios con el teatro y la televisión. Su hija Daniella se muestra muy orgullosa de su padre y es habitual verlos juntos y muy unidos.

Tanto Bustamante como Raúl, cada cual a su manera, demuestran que el verdadero éxito en la vida es saber adaptarse a las circunstancias con una sonrisa.