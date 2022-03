Las hermanas de Jorge Javier tiemblan tras recibir una amenaza que destrozará todo

Jorge Javier Vázquez lleva mucho tiempo trabajando en televisión y ha demostrado ser un comunicador de primera categoría. Algunos de sus éxitos profesionales han sido consecuencia de hechos fortuitos, como por ejemplo su experiencia al frente de Gran Hermano. La periodista Mercedes Mila, antigua estrella de Telecinco, quiso abandonar la cadena y el catalán aprovechó el vacío de poder.

Jorge Javier Vázquez pensaba que su trayectoria en Mediaset España estaba asegurada, pero se equivocaba por completo. Mercedes Milá ha reaparecido y este atrevimiento supone una amenaza que ha hecho temblar a todos sus seres queridos, incluyendo a sus hermanas. El presentador siempre ha reconocido que es bastante despegado, pero mantiene una relación muy íntima con su familia.

Jorge Javier se apoya en sus hermanas Ana y Esther, de hecho alguna vez ha hablado de ellas en su blog de Lecturas. Recordemos que escribe un espacio en el citado medio de comunicación que se llama Vidas propias y siempre trata temas íntimos. Hace unos meses confesó que su familia le estaba ayudando a superar una desilusión personal que no quiso explicar.

Jorge Javier cuenta con el calor de su entorno, tal y como hizo cuando pidió ayuda para superar el mal momento que estaba pasando. El presentador les confesó a Esther y Ana durante un viaje que no estaba bien y ellas no pararon hasta conseguir que volviera a sonreír. “He aprovechado para contarles una decepción muy grande que he tenido y ellas me han animado de una manera tan sencilla como práctica”.

El líder de Sálvame podría sentirse amenazado tras el regreso de Mercedes Milá a Telecinco, pues la periodista tiene mucho poder. Por el momento va a presentar un programa especial que se emitirá el próximo martes 8 de marzo, coincidiendo con el día de la mujer. Es un homenaje a la cantante Rocío Jurado en el que participarán una infinidad de artistas reconocidas.

Jorge Javier Vázquez no ha cumplido con las expectativas

Jorge Javier es un maestro del mundo del espectáculo, tiene muchos detractores, pero nadie puede negar el talento que posee delante de las cámaras. Sus responsables apostaron por él y le ofrecieron conducir Gran Hermano, proyecto que no tardó mucho tiempo en fracasar. Mercedes había creado una conexión especial con los seguidores del programa, quienes dieron la espalda al catalán.

Vázquez ha demostrado en varias ocasiones que su presencia es sinónimo de éxito, pero entiende que su poder no es infinito. En los últimos peses ha perdido bastante influencia, de hecho el programa Sálvame ya no es tan arrollador como antes. Por ese motivo Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, podría apostar por alguien que jamás le ha decepcionado: Mercedes Milá.

Esther y Ana Vázquez Morales, hermanas del presentador, estarán cerca de él por si necesita su ayuda en cualquier momento. Los espectadores cada vez tienen más poder de decisión en Telecinco y se han lanzado a las redes para aplaudir el regreso de Mercedes. Todo hace pensar que el homenaje a Rocío Jurado que conducirá será un éxito, todo lo contrario a lo que le sucedió a Jorge.

Jorge Javier Vázquez está atravesando una crisis importante

Jorge Javier ha sido el encargado de conducir Lo siento mi amor, un documental que pretendía honrar la memoria de Rocío Jurado. Sin embargo, el programa apenas ha alcanzado el 10% de audiencia, o lo que es lo mismo: solo ha reunido a 800.000 espectadores. Estos datos no tienen nada que ver con los que conseguía el catalán cuando empezó su reinado en Telecinco.

El presentador está expectante, pues no sabe lo que pasará con su puesto de trabajo, aunque tiene claro que no lo quiere abandonar. En más de una ocasión ha fantaseado con dejar la televisión, pero a la hora de la verdad sabe que sus ingresos dependen del medio. Disfruta de una vida acomodada y todavía tiene mucho talento para pasar a un segundo plano.