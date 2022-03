Anabel Pantoja deja la tele y las redes por una buena causa

Anabel Pantoja es una de las famosas más seguidas en redes desde que alcanzó sus mayores cotas de popularidad apareciendo en Sálvame. El caso es que la colaboradora sevillana ha sabido crear un personaje propio alejado del la figura de su tía Isabel Pantoja.

A pesar de haber conseguido esa notoriedad y ganarse la vida promocionando diversas marcas y trabajando en televisión, la prima de Kiko Rivera lleva un tiempo sin levantar cabeza. Y es que se ha juntado su separación con Omar, que le ha provocado varios quebraderos de cabeza, con un nuevo problema familiar que la tiene muy preocupada.

Anabel Pantoja acude a visitar a su padre enfermo

Sabemos que Bernardo Pantoja lleva varios años enfermo y le solemos ver desplazarse en silla de ruedas junto a su actual pareja Junco. El caso es que Bernardo, al que le tuvieron que amputar una pierna, lleva ingresado varios días en un hospital sevillano por complicaciones de su salud.

Un asunto que tiene muy angustiada a su hija Anabel y que ha provocado que la sevillana lo dejase todo para centrarse en su padre enfermo. Anabel Pantoja, sobrepasada por estas alarmantes noticias sobre su salud, ha decidido viajar lo antes posible a Sevilla para reencontrarse con él.

Anabel Pantoja, sin paños calientes sobre el estado de Bernardo

Además, ante la preocupación por el estado de salud del hermano de la tonadillera, Kiko Rivera también viajó este viernes a Sevilla para visitar a su tío. Su llegada se producía horas antes de que Anabel pisara la capital hispalense para estar junto a su padre. La colaboradora de Sálvame ha reconocido que su progenitor "está mal" y ha pedido respeto para él y toda su familia.

"Hay veces que está y no está. Los médicos nos han dicho que mi padre tiene que estar muy, muy tranquilo", admitía en una intervención en directo en Sálvame. En cuanto a su diagnóstico, la influencer tan solo afirmaba que es un tema "privado".

Un día más tarde, Anabel Pantoja volvía a visitar a su padre, pero lo ha hecho con peor humor que en la primera ocasión. Y es que ha quedado claro las pocas ganas que tenía de atender a los medios.

"Muchas gracias y perdonad por la carrera, pero no me apetece pararme, por favor". Anabel salía brevemente del hospital, pero al ver a los reporteros regresaba de nuevo al interior del centro.

Anabel se abre en canal tras visitar el hospital

En las últimas horas, la colaboradora de Sálvame publicaba varios 'stories' y un emotivo post después de visitar a su padre. Por fin pudo conocer de primera mano cuál era su estado real tras las preocupantes noticias que habían salido en los medios.

Con todo, Anabel le ha dedicado un desgarrador mensaje a su progenitor. Y este ha sido muy aplaudido en las redes sociales, donde ya suma más de 75 000 likes.

"Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del Hospital Virgen del Rocío", comenzaba.

"Las enfermeras cómo lo cuidan, los médicos cómo le ayudan, la seguridad cómo está pendiente de él y de nosotros. Las señoras de la limpieza cómo lo miman, los mismos compañeros y familiares", proseguía.

"A todos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado. Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos, mi padre y yo", finalizaba el post.