Anabel Pantoja, descolocada tras escuchar lo que su tía Isabel piensa de Bernardo

Anabel Pantoja está atravesando un momento personal bastante complicado porque su padre ha sido ingresado en un hospital de Sevilla.

Bernardo Pantoja, hermano de la tonadillera más famosa de la prensa del corazón, debe enfrentarse a problemas de salud serios. Un periodista del programa Sálvame ha desvelado que la familia ha llegado a temer seriamente por su vida.

Anabel Pantoja, según ha salido publicado, estaba disgustada con su tía Isabel porque esta no había visitado a Bernardo en el hospital. Sin embargo, la cantante ha estado pendiente de la salud de su hermano, incluso le ha hecho varias videollamadas para ver cómo estaba.

El programa Viva la Vida ha conseguido hablar con ella y sus declaraciones son realmente impactantes.

Anabel ha sonreído como solo ella sabe hacerlo cuando se ha enterado de que Isabel Pantoja ha estado preocupada por su padre.

El colaborador José Antonio Avilés ha logrado entrevistar a la cantante, un reto que parecía imposible de alcanzar. Emma García, presentadora del tertuliano, ha desvelado: “Ha mantenido una conversación que yo estoy orgullosa”.

Anabel Pantoja ha escuchado atentamente a José Antonio y ha respirado tranquila al comprobar que su querida tía tiene buenos sentimientos.

“Durante muchos años se ha dicho que Isabel no se ha interesado por su hermano Bernardo y eso no es así”, ha apuntado Avilés. La tonadillera ha sido bastante clara al hablar del tema y ha asegurado que está atravesando un momento duro.

Anabel Pantoja está desorientada por lo sucedido en Viva la Vida

Anabel Pantoja se ha quedado sin palabras cuando ha escuchado a José Antonio Avilés decir que le había hecho un favor personal a la cantante. “Hay una parte que no quiero contar, ella me lo pide y no lo voy a hacer, pero no tiene relevancia en información. Es un favor que yo le he hecho, pero aparte de esta conversación yo puedo dar otra información que se me había olvidado”.

Isabel Pantoja ha dejado claro que muchos periodistas no están contando la verdad, pues ella sí está informada de los problemas de Bernardo.

“Estoy muy cansada y preocupadísima por la salud de mi hermano”, declara en una conversación con José Antonio. El equipo de Viva la Vida ha felicitado al colaborador porque ha llevado a cabo un trabajo realmente complicado.

Isabel llevaba mucho tiempo sin hablar porque todo el mundo tiene una imagen equivocada de ella y ya no tiene fuerzas para luchar.

Prefiere refugiarse en el calor de su hermano Agustín Pantoja, una de las pocas personas que jamás le ha decepcionado. “Estoy viviendo mi vida y no me meto en la de nadie”, ha deslizado la cantante sevillana visiblemente molesta.

Anabel Pantoja ya conoce los planes de Isabel

Anabel es una de las personas que más relación tiene con Isabel Pantoja en la actualidad, pues ha sabido ganarse su cariño y su respeto. Anabel Pantoja es consciente de que su tía no tiene intención de dar ninguna exclusiva para responder a sus enemigos.

El público no tiene buen concepto de ella desde que Kiko Rivera le acusó de robarle cinco millones de euros, pero no quiere defenderse.

“Jamás hablé y no está en mi mente ni en mi corazón hacerlo”, le comenta a José Antonio Avilés durante su sorprendente conversación. La tonadillera poco a poco va recuperando el calor de los espectadores, pues ya hay gente que quiere escuchar su versión. Kiko Rivera ha demostrado que está dispuesto a hacer cualquier cosa a cambio de protagonismo y su testimonio está plagado de dudas.

Bernardo Pantoja ha conseguido algo que parecía prácticamente imposible: que su hermana hablara en Telecinco. Son las primeras declaraciones de la tonadillera desde hace mucho tiempo, pues lleva una temporada encerrada en su finca Cantora.

El fallecimiento de su madre doña Ana Martín le ha roto y no tiene ninguna intención de plantar cara a sus detractores.