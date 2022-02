Carmen Lomana no perdona a su hermano Rafael y rompe toda relación con él

A pesar de que Carmen Lomana es poco dada a hablar de su vida privada, hay un conflicto familiar que se volvía de lo más mediático: la disputa que mantiene con su hermano Rafael.

El ahora diputado de Vox se daba a conocer en 2010 con su participación en el programa de televisión Desafío extremo junto a Jesús Calleja.

A partir de ahí, el hermano pequeño de Lomana pasaba a participar y a presentar otros programas del grupo Mediaset.

Sin embargo, no era hasta 2014 cuando daba el gran salto a la fama tras participar Supervivientes, donde se despachaba a gusto con su hermana y resto de la familia.

| Gtres

Tras terminar el reality, el enfrentamiento entre Rafa y sus hermanos fue escalando en intensidad. Sobre todo, después de que visitase en numerosas ocasiones los platós de Telecinco.

Rafa llegaba incluso a demandar a su hermana por un delito contra su honor tras unas declaraciones en televisión.

Así, a día de hoy su relación es inexistente y Carmen reniega de él, y más tras convertirse en diputado de Vox.

"De ese personaje no me hables. Olvídate que es mi hermano. Llevamos once años sin hablarnos con él, y bastante tienen los de Albacete. Así que, no quiero hablar del tema", sentenciaba la socialité.

| Gtres

"Estamos así toda la familia. Es muy desagradable, y le va a explotar en la cara", aseguraba. "No es porque sea de Vox, el problema del partido es que no tienen gente".

"En Madrid sí, pero en el resto del país han metido a los tontos, a los vagos...", arremetía con dureza.

En cuanto se hizo público que Rafael Lomana sería el candidato de Vox por Albacete, inmediatamente la socilaité quiso tomar distancia.

| LND

De hecho, pedía abiertamente que no se la vinculase con la formación de Santiago Abascal, además de manifestar que "no tenía intención alguna de votar a Vox. Tras ver las noticias de hoy, menos todavía".

Pero, aunque Carmen reniega ahora del partido, tiene antecedentes en el mismo. En 2015, se presentaba como número 3 por Madrid al Senado.

Sin embargo, en ese momento alegaba que fue para hacer un favor y una total equivocación, y seguidamente le pedía a la prensa y a todos sus seguidores "que nadie la vinculase con Vox"

Además, daba a entender que le apenaba que su nombre "salga junto al de otra persona vinculada con Vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo".

Es más, insinuaba que el partido de ultraderecha metía "a los vagos y a los tontos", haciendo alusión a su hermano.

El doloroso conflicto entre Carmen Lomana y su hermano

Por otro lado, Rafael alegaba que desde su paso por Supervivientes su hermana "ni le ha llamado, ni espera su llamada".

"Ni yo ni mis hermanos le hemos hecho nunca nada a Rafa", explicaba Carmen en una entrevista acerca del drama familiar. "Le hemos querido muchísimo como nuestro hermano pequeño que es".

Al parecer, había sido él quien decidía alejarse "desde que se juntó con su mujer". De hecho, en su momento nadie de la familia sabía que se iba a presentar a Supervivientes y la noticia les pilló por sorpresa.

De su paso por el reality, consideraba que su "actitud había sido arrogante". Y, además, sostenía que "no ganar el concurso le ha bajado mucho los humos".

"Lo que pasa en cada familia solo ellos lo saben, y no tengo por qué publicarlo", defendía Carmen acerca de no querer entrar en más detalles sobre el tema. "Mi hermano me ha prohibido hablar de él, me ha dicho que no me aproveche de su fama".

"Yo nunca me he enfadado con él, no es que no se hable conmigo, es que no se habla con nadie de la familia, él sabrá lo que tiene en su cabeza. No ha pasado nada entre nosotros, de repente su familia se ha convertido en su mayor enemigo, no conocemos ni a su hija", aseguraba.