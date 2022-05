Carlota Corredera se va de casa para formalizar su separación

Carlota Corredera tomó hace unos meses la decisión más complicada de su trayectoria: separarse del equipo de Sálvame. Ha estado 12 años trabajando en el programa, primero como directora y después como presentadora, pero ya no quería aguantar más.

Estaba recibiendo muchas críticas porque muchos espectadores le habían acusado de apoyar a Rocío Carrasco por interés y no por convicción.

Carlota está completamente desaparecida desde que abandonó Telecinco y todo el mundo quiere saber en qué ocupa su tiempo. Según contó antes de marcharse, estaba preparando un nuevo programa que iba a revolucionar la parrilla de Telecinco.

El problema es que el proyecto no termina de arrancar y el público está empezando a dudar del mismo.

| GTRES

Carlota ha formalizado su separación con unas palabras que no han dejado indiferente a nadie: confiesa que ya no es consumidora de Sálvame. “He decidido no verlo para desengancharme porque yo he sido adicta, como trabajadora y como espectadora”.

Después de estas declaraciones ha dado el paso definitivo: irse de casa para disfrutar de unas bonitas vacaciones al lado de los suyos.

Corredera ha desvelado en sus redes sociales que ha pasado unos días fuera de Madrid y les ha pedido opinión a sus seguidores. “¿Qué tal vuestro puente? El mío, muy feliz en Jávea”, ha escrito abriendo un debate bastante peligroso.

Corredera se fue de Sálvame, entre otros motivos, porque no conectaba bien con la audiencia y la situación era cada vez más extrema. Los espectadores se lanzaron a las redes para medir su despido y han terminado consiguiendo algo bastante parecido. Supuestamente, la decisión ha sido de ella, pero hay muchas dudas en el aire y parece que nadie quiere esclarecer los rumores.

Carlota Corredera está disfrutando de su nueva vida

Carlota ha estado más de una década trabajando sin descanso y ahora se merece respirar, por eso aprovecha cualquier ocasión para salir de su hogar. No es la primera vez que sale para hacer un viaje, hizo lo mismo hace unos meses para disfrutar de un safari. Publicó algunas imágenes en su cuenta de Instagram que la revista Lecturas no tardó en comentar.

| Gtres

La gallega ha tenido mucha suerte de encontrar a Carlos Maza, su marido y padre de su única hija, pues es un apoyo incondicional. Hasta donde se sabe él sí continúa trabajando en Sálvame, pero lo hace detrás de las cámaras y nunca ha aparecido en el plató. Se conocieron allí y desde que cruzaron palabra no se han separado porque forman un equipo estupendo.

Está completamente enamorada y piensa que parte de su suerte se la debe al programa que presentó en las tardes de Telecinco. Sin embargo, Carlota Corredera ha roto su vinculación laboral con el citado espacio y ha pensado que lo mejor es alejarse lo máximo posible.

“Lo estoy viviendo con mucha nostalgia, no me da pena, me da nostalgia”, comentó en una de sus últimas apariciones.

Carlota Corredera ha hecho una promesa

Carlota Corredera está distanciada de todo lo que tiene que ver con Telecinco, pero antes de abandonar la cadena prometió algo importante. Aseguró que iba a regresar con un programa rompedor, un espacio que no tardaría en convertirse en lo más destacado del momento.

“Estoy trabajando en un proyecto que es muy especial para mí y me da mucho vértigo, porque salir de Sálvame es salir de mi nido. Pero después de 13 años tenemos que vivir otras vidas y en Sálvame mi vida había terminado”, ha comentado llena de orgullo.

Corredera está aprovechando estos momentos para disfrutar de la compañía de sus seres queridos, entre los que hay algunos rostros conocidos. Ha tenido encuentros con María Patiño y con Terelu Campos, quienes han ocupado el puesto que ella dejó libre. La audiencia está respondiendo bien y los expertos piensan que Terelu es una buena sustituta.