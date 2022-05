Carlota Boza, de 'La que se avecina' se reencuentra con su maltratador

Carlota Boza, más conocida por su papel de Carlota Rivas en La que se avecina, se ha encontrado frente a frente con sus más temibles miedos. Esta actriz ha tenido que vivir a una edad muy temprana un episodio que jamás olvidará, pero ahora, por fin, ha reunido las fuerzas necesarias para hacerle frente.

La hija en la ficción de Eva Isanta y Pablo Chiapella siempre se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales todo tipo de anécdotas, opiniones y reflexiones.

Hace unos meses, la joven pasó por uno de los momentos más duros de su vida, y no se lo pensó dos veces a la hora de compartirlo con todos sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Carlota Boza quiso homenajear a su querida perrita Gilda, que falleció después pasar con ella los 11 mejores años de su vida. "Hoy me despido de ti".

"Mi padre me abandono cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita", comenzó contando la actriz.

"Desde entonces, ella me ha acompañado en todo. Gracias Gilda por todos estos años, por estar en las buenas y en las malas. Gracias por acompañarnos en esta etapa de nuestra vida y por formar parte de nuestra familia".

Ahora, Carlota Boza ha regresado a las redes sociales para contar otro de los momentos más traumáticos que ha vivido en los últimos años.

Carlota Boza se desahoga en las redes sociales

Carlota Boza ha querido compartir con todos sus seguidores un traumático episodio que le marcó de por vida. Y es que, con tan solo 12 años, esta joven actriz de La que se avecina fue víctima de violencia.

Este miércoles, 4 de mayo, la artista ha reunido fuerzas para contar el último episodio de esta triste historia. A través de su cuenta de Twitter y sin poner en contexto a sus followers, esta artista de 20 años ha sorprendido a todos con una reveladora confesión.

"Hoy he tocado y he mirado a los ojos a mi maltratador después de casi ocho años", ha escrito la intérprete, dejando a todos los usuarios de esta red social con la boca abierta.

"Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver realmente que puedo con todo", ha asegurado Carlota Boza a continuación, mostrando que ya no le tiene ningún miedo.

Carlota Boza recibe el apoyo de sus seguidores

Nada más publicar este conmovedor tuit, las redes sociales se han volcado con Carlota Boza. En menos de 24 horas, la actriz ha recibido varios mensajes de apoyo.

"Así sean situaciones que preferiríamos no experimentar, bravo por ti que tuviste la valentía de hacerlo. Sea cual sea la lucha, lo importante es enfrentarla, curar y cerrar heridas", ha escrito uno de sus seguidores.

"Te diré algo que seguramente suene raro, pero me alegro mucho de que eso haya pasado", ha comenzado escribiendo otro de sus followers. "La vida es muy perra, pero para que veas que ahora eres tú la que lleva las riendas. Eres muchísimo más fuerte de lo que crees, no dejes que nadie te haga dudar de ello".

Y, aunque la gran mayoría de los mensajes que ha recibido Carlota Boza han sido de apoyo, lo cierto es que hay personas que no terminan de empatizar con su dolor: "Bla, bla, bla. Sois unas cansinas".