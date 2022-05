Carlota Boza, hija de Amador en 'LQSA', confiesa el drama de su padre real

Carlota Boza empezó a trabajar en televisión cuando tenía cinco años y enseguida demostró que era una gran actriz. La que se avecina, la ficción más popular de Telecinco, le ha catapultado a la fama y se ha convertido en una estrella.

En la serie es hija de Pablo Chiapella, conocido como Amador Rivas, pero su padre real no se ha portado bien con ella.

Carlota Boza confesó a finales de 2021 que su auténtico padre le abandonó cuando tenía nueve años, a ella y a su hermano Fernando. Este último también trabaja en LQSV interpretando a Nano, uno de los personajes más queridos de la ficción. Los hermanos Boza han sufrido mucho y un triste fallecimiento dejó al descubierto un drama que sigue dando de qué hablar.

Carlota tiene mucho poder en las redes sociales, así que aprovechó su influencia para despedirse de su perra Gilda. Explicó que su madre le regaló la mascota después de que su progenitor les abandonase de forma repentina. Gracias a este detalle pudo superar el bache y el sufrimiento forma parte del pasado, por eso no tiene problemas en hablar del asunto.

Carlota esconde muchos secretos y la prensa del corazón sabe que es un personaje atractivo, por eso le persigue en todos los eventos.

Es una de las grandes amigas de Victoria Federica de Marichalar, la sobrina más glamurosa del rey Felipe. Intenta no hablar de ella para no ponerla en un compromiso, pero ha reconocido que disfrutan de una relación especial.

Boza tiene experiencia suficiente para darse cuenta de que lo más adecuado es contar la verdad, por eso ha hablado de su padre. Este desapareció cuando ella todavía era una niña, mientras estaba triunfando en La que se avecina. Es una gran actriz, pero también sueña con crear sus propias ficciones y trabajar de guionista o directora.

Carlota Boza esconde sus verdaderos planes

Carlota se ha ganado el respeto de todos los periodistas, quienes aprovechan cualquier momento para preguntarle sobre Victoria Federica.

La joven no desvela ningún secreto de su amiga, pero da declaraciones jugosas porque sabe que generan contenido. Está muy comprometida con su profesión y disfruta de una conexión especial con sus seguidores de Instagram.

Boza usó sus redes sociales para despedirse de su mascota, quien era un miembro más dentro de su familia. Le dedicó unas palabras que fueron comentadas por otros actores como Eva Isanta, su madre en la popular serie de Telecinco. Entre ellas hay una relación cargada de sentimiento, pues llevan muchos años trabajando juntas en LQSA.

“Hoy me despido de ti, Gilda. Mi padre me abandonó cuando tenía 9 años y mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita. Desde entonces ella me ha acompañado en todo, Gracias por todos estos años y por estar en las buenas y en las malas”.

El texto que la actriz escribió en sus redes sociales sigue dando de qué hablar, pues nadie entiende cómo le pudieron abandonar. No ha dado más explicaciones al respecto porque entiende que es un asunto privado, pero hay muchas teorías encima de la mesa.

Carlota Boza quiere cambiar de vida

Carlota lleva demasiado tiempo trabajando en La que se avecina y no quiere irse de la serie, pero su vida podría cambiar en cualquier momento. El portal Ecoteuve asegura que está estudiando en una escuela para aprender a dirigir sus propios proyectos. El drama que originó la desaparición de su padre no ha sido suficiente para truncar sus planes, su talento no conoce fronteras.

Boza concedió una entrevista y explicó a qué quiere dedicarse cuando haya ganado más experiencia. “Me gusta el cine en todas sus vertientes, también me gustaría escribir y dirigir”, explicó. La joven se ha ganado el respeto de todos sus compañeros y considera a Pablo Chiapella un miembro más de su familia.