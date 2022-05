Fidel Albiac confirma el reencuentro más esperado de Rocío Carrasco

Fidel Albiac se ha convertido en uno de los celebrities más llamativos de la prensa del corazón. El abogado, que empezó su relación con Rocío Carrasco hace años, no ha suscitado tanto interés como el de ahora.

Después de que Rociíto diera un paso adelante y protagonizara un documental contando su pasado con Antonio David, Fidel ahora también ocupa los titulares.

Y no precisamente por nada bueno. Renacer en el mundo de la televisión rosa no ha sido fácil para él. Después de que el ex guardia civil hablara mal de Fidel durante meses en el plató de Sálvame, limpiar su imagen aún le está contando.

| GTRES

La opinión de los colaboradores de Telecinco tampoco ha ayudado a que se vea a Fidel Albiac como uno de los apoyos de Rocío Carraco. Algunos de ellos, como María Patiño, llegó a confirmar en su día que Fidel Albiac no era trigo limpio.

Ahora, todo ha dado un giro de 180 grados, y la credibilidad de Rocíito, así como la imagen de Fidel Albiac en televisión ha cambiado. Nadie habla mal del abogado, y todos defienden su labor con respecto a Carrasco.

Por eso, en las últimas horas, el abogado ha sido protagonista de los titulares por confirmar el reencuentro más esperado de Rocío Carrasco. ¿De quién se trata?

Fidel Albiac confirma el reencuentro más esperado

Que Rocío Carrasco saliera a cámara a contar la verdad sobre Marta Riesco ha llamado la atención de todos. Pero más aún ha sido el reencuentro que Rociíto ha protagonizado en los últimos días.

| Europa Press

Y Fidel Albiac ha sido el encargado de hacerlo oficial. Hablamos de Antonio Canales, uno de los bailadores más famosos de España.

Fue durante el viaje de Rocío Carrasco a Sevilla cuando los periodistas inmortalizaron aquel momento. Que ambos, junto con Fidel Albiac, caminaran por la calle suscitó todo tipo de rumores.

Y todo, después de la trifulca que se creó en torno al bailador durante su concurso en Supervivientes. En la isla y sin ser conocedor de la emisión del documental de Rocío Carrasco, negó a cámara tener relación con Fidel Albiac.

| EuropaPress

Motivo por el que los periodistas, que se agolpaban para fotografiar el encuentro entre Canales y Rocío, se quedaran con la boca abierta.

“Yo estaba centrado en el concurso sin saber lo que se estaba formando fuera. Esta mentirijilla piadosa me pasó factura y fue la causa de mi expulsión”, explicó por aquel entonces Canales.

Terminó su discurso asegurando que Rocío y Fidel Albiac eran como “su familia”. Aunque de nada sirvió porque, en cuestión de días la lío en otra entrevista.

Antonio Canales traicionó a Fidel Albiac

El bailador no tuvo reparo en hablar del momento tan delicado por el que actualmente atraviesan Olga Moreno y Antonio David Flores. Unas declaraciones en las que aseguraba que “nadie se tiene que meter”.

“Soy muy amigo de ellos y ahora mismo nadie debería meterse, y eso que somos íntimos amigos. A Olga la quiero, desde Supervivientes hemos hecho una gran amistad.”, explicaba.

“Yo prefiero que me cuenten cuando quieran a preguntar algo que es muy delicado, y hay que respetarlo porque es incómodo. Y de verdad que somos íntimos”, confesaba Antonio Canales.

Unas declaraciones que chocan con el reencuentro de este con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Los rumores han tardado poco en circular, y algunos de ellos aseguran que su relación se resumen en puro interés.