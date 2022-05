Belén Esteban tiembla por lo que hará María José Campanario después de dar a luz

Belén Esteban lleva más de veinte años ostentando un puesto que ha desesperado a María José Campanario: es la princesa del pueblo. La colaboradora ha demostrado ser una auténtica madre coraje y ha sacado adelante a su hija Andrea Janeiro sin ayuda de nadie. Defiende que Jesulín de Ubrique le ha prestado poca atención a al joven, atrevimiento que el público ha condenado de forma unánime.

Belén Esteban empezó a trabajar en televisión gracias a la familia Janeiro, pero enseguida demostró que estaba plenamente capacitada. Sus detractores no olvidan sus orígenes, por eso tiene que enfrentarse siempre a las mismas críticas: no ha estudiado periodismo. Marta Riesco le recordó que antes de atacar debía pensar sus palabras, pues su falta de estudios era cada vez más notoria.

Belén estalló al escuchar a la novia de Antonio David Flores y aseguró que no hacía falta ir a la universidad para trabajar en Telecinco. El problema es que este ataque puso sobre la mesa un debate que todos pensaban que estaba enterrado. Ahora ha sido María José la que ha pasado a la acción, actualmente está desaparecida, pero cuando regrese sabe lo que quiere hacer.

Belén, al igual que el resto de lectores de ABC, se ha quedado realmente sorprendida al leer las palabras escritas por Saúl Ortiz. El periodista asegura que la mujer de Jesulín de Ubrique quiere cursar un nuevo máster después de tener al bebé que está esperando. Ha estudiado odontología y pretende convertirse en la mejor profesional de su sector, por eso actualizará sus conocimientos tras dar a luz.

María José Campanario ha tenido muchas oportunidades para ganar dinero en la prensa rosa, pero sabe perfectamente lo que quiere hacer. Es cierto que suele hablar con la revista ¡Hola!, su publicación de cabecera, pero no ha cruzado la línea. Prefiere no sentarse en los platós de Telecinco porque no tiene intención de alimentar su enemistad con la madre de Andreíta.

María José Campanario ha desaparecido

Belén Esteban tiene mucha experiencia en la prensa del corazón y sabe que las comparaciones son odiosas. Muchos periodistas han comparado su trayectoria con la de María José y lo cierto es que no tiene nada que ver. La odontóloga se alejó de su familia para estudiar y no ha parado hasta que ha conseguido ganarse la vida con su profesión.

Belén descubrió que en televisión se ganaba mucho dinero y decidió quedarse, aunque ha tenido que pagar un precio muy caro por esta decisión. Marta Riesco, una de sus nuevas enemigas, se ha burlado de ella porque no tiene estudios y le ha acusado de algo grave. La periodista piensa que la ex de Jesulín “no ha hecho nada”, acusación que ha desatado una gran polémica.

María José se mantiene al margen del revuelo, prefiere no entrar en problemas que no le corresponden y continuar con su discreta trayectoria. El diario ABC ha hablado con alguien del entorno y ha confirmado que el embarazo va perfectamente. En unos meses la familia Janeiro contará con un nuevo miembro y este acontecimiento podría desestabilizar a la joven Andreíta, hija de Esteban.

Belén Esteban se ha retirado temporalmente

Belén es consciente de que sus enemigos le recordaran que María José Campanario disfruta de una formación excelente. Ha terminado sus estudios universitarios y ahora quiere hacer un máster, al menos eso es lo que escribe el experto Saúl Ortiz. La princesa de pueblo ya ha empezado a temblar porque sabe que pronto compararán ambas trayectorias.

Esteban está atravesando un momento delicado, “está devastada” especifican en su programa Sálvame. Ha sufrido un accidente laboral y tiene que estar una temporada sin moverse. Cuando regrese quizá ofrezca su opinión sobre los nuevos planes de Campanario, pero es posible que no alimente ningún conflicto.