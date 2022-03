Bibiana Fernández, sorprendida tras salir la confesión íntima que lo cambia todo

Bibiana Fernández, uno de los rostros televisivos más queridos del momento, está atravesando la mejor etapa de su trayectoria profesional. En el pasado tuvo una serie de problemas económicos que casi terminan en tragedia, pero todo se solucionó gracias a un gran amigo suyo. La pareja de Alaska compró la vivienda de la colaboradora y esta pudo sanear sus cuentas bancarias.

Bibiana Fernández lleva toda la vida encima de los escenarios, pero sigue siendo una gran desconocida. Hay determinados asuntos de los que no quiere hablar, a pesar de que es una mujer bastante sincera que no oculta su biografía. Está orgullosa de todo lo que ha conseguido, especialmente de rodearse de un buen grupo de amigos.

| Telecinco

Bibiana se ha quedado sin aliento al leer la última entrevista que ha concedido Mario Vaquerizo, pues ha sido demasiado honesto. La pareja de Alaska ha desvelado el secreto más íntimo de su relación con Alaska para dejar claro que entre ellos no hay ningún problema. Reconoce que es un hombre amanerado, pero asegura que eso no tiene nada que ver en el terreno pasional.

Bibiana trabaja como tertuliana en Telecinco y debe hablar de los temas del momento, así que quizá comente la entrevista de Vaquerizo. El artista, haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, ha puesto sobre la mesa un asunto polémico para proteger a su mujer. Asegura que Alaska es “culta e inteligente” que no estaría con él si no estuviera satisfecha.

| GTRES

Bibiana Fernández aplaude a su amigo Mario

Bibiana Fernández le tiene mucho que agradecer a Mario Vaquerizo, de ahí que sea extremadamente cuidadosa cuando habla de él en televisión. La entrevista que Mario ha concedido en la revista Pronto está dando mucho de qué hablar y es posible que tenga que dar explicaciones. El periodista que ha charlado con él se ha interesado por su vida íntima y ha resuelto todas las dudas que había en el aire.

| Europa Press

“Cumplimos muy bien los dos. Porque sea un poco amanerado y me salga mi lado femenino, que propicio, no me siento cuestionado. Una mujer tan lista, tan culta y tan inteligente no iba a estar con un hombre que no la deseara”, explica Vaquerizo.

Alaska es una de las artistas más importantes del país, de hecho sus canciones han marcado a varias generaciones. Vende libertad y respeto, justo los valores que ha encontrado en su marido. El de Vicálvaro está orgulloso de mantener una relación tan sana con la mexicana, pues juntos han sido capaces de vencer a todos sus enemigos.

Fernández es una de las personas que mejor conoce el matrimonio de Mario porque pasa mucho tiempo con él. Juntos han protagonizado varias obras de teatro, así que la actriz es consciente de que su amigo está completamente enamorado. El público no esperaba que saliera un secreto tan íntimo como la fogosidad de la pareja, pero ha surgido de una forma natural.

Bibiana Fernández sabe la verdad: “Mariquita inquieta”

Bibiana es un referente para muchas personas, pues su pasado se ha convertido en un ejemplo a seguir. La colaboradora de El programa de Ana Rosa no ha parado hasta cumplir todos sus sueños, justo lo mismo que ha hecho Vaquerizo. Este último explica que trabaja tanto porque sus aficiones se han convertido en su medio de vida.

Fernández ha aplaudido las declaraciones que Mario ha concedido en la revista Pronto, pues demuestran que es un hombre valiente. “Soy una mariquita inquieta a la que le gusta todo lo que le proponen. Estoy en los debates de Secret Story, en los 40 principales, preparando el nuevo disco de las Nancys Rubias y hago publicidad”.

Bibiana Fernández sabe que Vaquerizo es una persona trabajadora que siempre está dispuesta a ayudar al prójimo. Llevan mucho tiempo siendo amigos y compañeros de trabajo, de hecho forman un equipo estupendo.