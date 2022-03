Mario Vaquerizo desvela qué hace cada noche antes de acostarse desde hace años

Mario Vaquerizo se toma la vida de forma muy positiva. Polifacético e histriónico por un lado, tiene, por otra parte, un lado humano, sencillo y profundo que lo ha convertido en un tipo bastante interesante.

A Mario se lo rifan para dar un toque de color profesional.

Ya sea en los platós de televisión, en eventos variados o en campañas de publicidad, Mario Vaquerizo le da a todo su punto gamberro-cool.

Y allí donde va, triunfa gracias a su desparpajo y verborrea. Ni él ni su mujer, la gran Alaska, tiene problemas en dar su opinión, contar sus intimidades y mostrarse al público tal como son.

¡Hasta un reality protagonizaron Alaska y Mario!

En cualquier caso, cuando se escarba un poco en las toneladas de maquillaje que utilizan, se descubre al Mario Vaquerizo real.

Es el que da detalles tan significativos de su personalidad y su vida como los que siguen

Mario Vaquerizo detalla lo que le da paz cada noche

Pocos lo dirían, pero Mario Vaquerizo no ha tenido ningún reparo en confesar lo que hace cada día.

"Soy una persona que reza todos los días y que cada vez que va a misa es feliz cuando comulga".

Así lo contaba en una entrevista en el diario El Mundo. Mario asegura que se considera "una persona cristiana porque la educación que he tenido la sigo ejerciendo".

Así pues, el cantante de las Nancys Rubias asegura que él reza todas las noches antes de acostarse y que le da paz y felicidad.

"La religión es como la cerveza o Warhol, una especie de adicción que no puedo remediar".

Mario comparte su espiritualidad con América Jova, su suegra. Esta mujer, nacida en 1929 y que goza de una salud envidiable, también se define como "católica de pies a cabeza".

De hecho tiene un altar en casa, que compró en una iglesia, y que ha llenado con varios santos.

Alaska, por su parte, no practica la espiritualidad con tanta devoción como su marido y su madre. No obstante, también se define como creyente "sui géneris, no somos el prototipo de creyente".

La pareja, que lleva junta desde 1999, ha sabido encontrar el equilibrio a todos los niveles, como ha reconocido Mario: "nos respetamos y nos dejamos nuestros espacios de libertad. Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos".

El despido de Mario Vaquerizo por una foto

Que no son el creyente estándar lo demuestra el percance que Mario tuvo con la Cadena Cope en 2012.

Por aquella época, colaboraba como tertuliando en la cadena radiofónica. Cuando se publicó una fotografía, en la que él y Alaska simulaban una representación de la figura de la "Piedad"., fue despedido.

Para Vaquerizo, pasado el tiempo, su despido fue una cuestión "lógica y normal. No busquemos dramatismos, lo ilógico hubiese sido que lo aplaudiesen". Así lo decía en una entrevista en La Vanguardia.

Mario Vaquerizo profesa una fe sincera y sui géneris, a pesar de que recuerda cada día un hecho traumático en su vida.

Se trata de la muerte de su hermano mayor, Ángel, con solo 32 años y de accidente de moto.

El abrazo que cambió la vida de Mario

El accidente, que se producía en 2004, sumió a la familia en una tristeza devastadora y a Mario en una depresión que tardó años en superar.

Fue la primera vez que se enfrentaba a la muerte de alguien tan próximo y se sentía tremendamente mal por no haberse podido despedir, por lo menos, de Ángel.

Mario cuenta que días después del fallecimiento sintió que esta despedida se producía.

"Un día, por la noche, mi hermano se despidió de mi. No le ví, simplemente noté que me abrazaba".

Quizá fue este un regalo que Dios le dió a Mario y por el que, todavía hoy, sigue dando gracias cada noche con sus oraciones.