Concha Velasco, dolida con la amiga que le obligó a dejar la televisión

Concha Velasco está de actualidad después de que ingresase hace poco más de un mes en una residencia madrileña debido a su delicado estado de salud. Una noticia inesperada por muchos y que recibió muchas críticas hasta que uno de sus hijos explicó en detalle los motivos de su ingreso.

Concha Velasco, que se retiró de los escenarios el pasado mes de septiembre, no podía continuar así. Su situación se vio agravada por sus problemas de movilidad, que le hacían muy difícil la convivencia con su hijo.

| Europa Press

El caso es que la artrosis y el bajón físico de Concha Velasco por la pandemia provocó que sus hijos tomasen la decisión de cambiar la residencia de la intérprete.

Concha Velasco y su peor día en televisión por culpa de una famosa

Una nueva situación para Concha Velasco que, a sus 82 años de edad, afronta con entereza y disfrutando de las visitas de los suyos. Todos ellos le alegran la estancia en la céntrica residencia madrileña donde la querida actriz pasa sus días.

Se siente arropada por todos ellos, y no hay día que algún amigo de la profesión se pase por la suite donde vive para acompañarla por las tardes.

De Concha Velasco se puede decir muy pocas cosas negativas. Es admirada por la totalidad de sus compañeros de profesión y su público nunca le ha dejado de lado.

Su buen talante y profesionalidad a lo largo de los 60 años que ha trabajado como actriz le han servido para ganarse el reconocimiento de todo un país.

▶️ CONCHA VELASCO: Obligada a vender para subsistir

El caso es que, a veces, es imposible evitar algún episodio desagradable cuando estás tan expuesta a todo. Ya sea trabajando en el cine y, sobre todo, en la televisión. Un medio que enamoró a Concha, y a la que pudimos ver en programas como Querida Concha, Tiempo al tiempo o Sorpresa, sorpresa.

En el segundo espacio, Concha Velasco vivió un momento violento y difícil de olvidar.

Este tuvo lugar por culpa de una figura de calado de la sociedad española, y que la castellana recordaba en una entrevista con algo de tristeza.

La veterana actriz vallisoletana se sinceró hace un tiempo para la revista Lecturas sobre un episodio que marcó una gran distancia con la fallecida Duquesa de Alba. Mucha gente se pregunta qué paso realmente entre ambas.

“Cayetana dejó de venir a mis obras y decidí dejar el programa”

Concha Velasco y Cayetana estuvieron mucho tiempo sin hablarse y la razón, según cuenta la actriz, fue una entrevista que molestó enormemente a Duquesa. Concha Velasco sabe que ella no se sintió bien tratada y a partir de ahí, todo cambió entre ellas.

| GTRES

“Se enfadó conmigo porque en un programa que presenté en TVE que se llamó Tiempo al tiempo no se sintió bien tratada”. La actriz por fin desvelaba ese desagradable momento que vivió con Cayetana y que puso una gran distancia entre ambas. “Le envié flores y me las devolvió, le envié un telegrama y no lo aceptó”, contaba la querida actriz hace un par de años.

“Dejó de venir a mis obras y decidí dejar el programa, lo dejé por ella”, recalca la artista vallisoletana.

Una decisión muy dura de la que nunca se llegó a arrepentir y que provocó que cambiase la actitud de la fallecida Cayetana. “Con los años, vino a verme con su último marido, y cuando la vi, casi me da un telele”, explica la actriz a Toñi Moreno.

“Luego entró al camerino y me dijo: «La nobleza obliga». Nunca dejó de venir a verme desde entonces”, contó en su día Concha de forma sincera.