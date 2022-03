Mario Vaquerizo enloquece tras salir el dineral que se ha gastado Alaska en la ruptura

Mario Vaquerizo entró en el mundo del espectáculo de la mano de su mujer Alaska, una de las mejores artistas de España.

La cantante ha trabajado muy duro para convertirse en un icono y la prensa del corazón le tiene un enorme respeto. Es una de las pocas figuras públicas que puede presumir de mantener una relación excelente con todos los periodistas.

Mario Vaquerizo, tan sincero como de costumbre, confesó a finales de 2021 que algunos de sus comportamientos le generaron problemas. Los espectadores piensan que su matrimonio con la intérprete es perfecto, pero la realidad es muy distinta. El de Vicálvaro reconoce que le gusta demasiado el ocio nocturno y que en una fiesta traspasó todos los límites.

| Europa Press

Mario habló en TVE del problema que tuvo con su mujer y aseguró que todo estaba solucionado porque él había entendido el error.

“Me hizo recapacitar de que hay cosas que no se deben hacer, de tener preocupado a tu chica por respeto hacia ella”, deslizó. Según contó, estuvo gran parte de la noche desaparecido y la mexicana no sabía si le había pasado algo.

Mario admite sin ningún pudor que ha tenido mucha suerte al encontrar a Alaska, cuyo verdadero nombre es Olvido Gara Jova. “Soy un tío muy afortunado y que espero que esa fortuna me siga acompañando”, deslizó después de haber superado la crisis matrimonial.

“La convivencia es difícil, te saca de quicio, pero estás enamorado y entonces te compensa todo”, comentó para zanjar los rumores.

Mario Vaquerizo aplaude el gran cambio de Alaska

Mario es mucho más que el compañero sentimental de Olvido Gara Jova, también trabaja con ella y ejerce de representante. Conoce mejor que nadie el proceso que ha seguido para convertirse en un referente musical admirado por distintas generaciones.

La cantante ha roto con todo, pues su misión era diferenciarse del resto y ayudar a personas que necesitaban escuchar ciertos mensajes.

| Archivo

La ruptura artística de Alaska ha marcado un antes y un después en el mundo musical, de hecho ningún cantante ha podido seguir su ritmo.

Vaquerizo sabe que su mujer es historia viva de la canción, pero para ocupar este puesto ha tenido que gastarse una cantidad de dinero desorbitada. La líder de Fangoria se ha sometido a una infinidad de retoques estéticos y no esconde ninguno de ellos.

Olvido, en una de sus últimas entrevistas, ha nombrado todas las operaciones a las que se ha sometido para estar a gusto. “Lo primero que me hice fue la nariz, luego el pecho, los pómulos y una liposucción. Tengo planeadas más que no me haré”, desvela al explicar que es importante estar cómoda encima de un escenario.

Mario Vaquerizo ha invertido su fortuna en viviendas

Alaska y Mario son dos artistas de los que ya no quedan: cantan, componen, actúan y hacen lo imposible para entretener al gran público. Naturalmente, esto tiene beneficios, pues se han convertido en dos de los rostros televisivos mejores pagados del momento. Según cuentan sus amigos, han decidido invertir su fortuna en el mercado inmobiliario.

Vaquerizo se ha quedado sin aliento al leer la investigación que ha llevado a cabo el portal JALEOS, pues ha aportado datos exactos. Algunos retoques estéticos a los que se ha sometido Olvido para romper con lo establecido alcanzan los 6.000 euros. La cantante no disfruta de una estatura elevada, pero le gusta el pecho grande y quiso someterse a un aumento bastante costoso.

Vaquerizo está orgulloso del proceso que ha seguido su mujer, pues lo único que ha hecho ha sido disfrutar de su libertad. Jamás se ha hundido con las críticas y eso es una de las cosas que más aplauden sus seguidores. Forman un matrimonio icónico, por eso el público está encantado de que hayan solucionado sus diferencias sentimentales.