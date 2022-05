Bertín Osborne y su hija se quedan sin palabras tras lo sucedido en directo

Bertín Osborne y su hija Claudia, nueva incorporación a la última temporada de Mi casa es la tuya, se quedaron sin palabras con un testimonio. Un relato que puso la piel de gallina a más de un espectador del programa. El caso es que la soprano Ainhoa Arteta se abrió en canal en uno de los programas más desgarradores que se recuerdan del citado formato.

El espacio presentado por Bertín Osborne dio la oportunidad de conocer a la perfección a la famosa cantante española. Por todos es conocido que Arteta es una de las sopranos más importantes y reconocidas en España y a nivel internacional.

| GTRES

Arteta se sentaba en el programa del presentador jerezano después de que la figura de la soprano fuera noticia por temas privados. Uno de ellos, su tormentoso divorcio con el que fuese su marido, Matías Urrea, después de dos años de matrimonio.

Bertín Osborne, sin respiración tras escuchar que violaron a su invitada

Bertín Osborne y su hija Claudia se quedaron consternados cuando, en un momento dado, la soprano contó un episodio que nunca había desvelado en público. Fue aquel en el que la cantante fue violada cuando vivía en la ciudad de Nueva York. Y no solo eso, ya que años antes también sufrió otro episodio de acoso que jamás podrá olvidar.

La cantante le contó a Bertín lo que vivió "a los seis años. Yo iba a jugar con mis cromos, un tío me pidió que le ayudase a bajar los paquetes de casa de su madre. Y yo le hice caso", comenzaba.

Bertín Osborne, atónito tras escuchar que Ainhoa Arteta fue violada en Nueva York | Gtres

"Según subía las escaleras, esa persona iba haciendo algo que sabía que no estaba bien. Me salvé gracias a mis gritos porque las vecinas salieron. Imaginaros cuál fue mi trauma que cuando llegué a casa me había defecado", confesó la artista.

Pese a superar aquel terrible episodio, años más tarde Ainhoa Arteta contó que fue violada en Nueva York: "Cuando estudiaba en Nueva York, un hombre me siguió desde el metro. Y me violó justo antes de entrar en mi apartamento", aseveraba.

"Se coló entre las dos puertas que había en mi apartamento. No sé si estuve una o dos horas tirada en el suelo y no podía reaccionar, solo temblar", desvelaba Arteta en Mi casa es la tuya.

Ainhoa Arteta reconoce que la dejó marcada para siempre

Tras contar este dramático relato, Arteta admitía que "estas cosas te dejan muy marcada y ahora no aguanto ni un susto. De hecho, me llamaban 'Lady Corcho' porque no me hunde nadie. Estoy convencida de que estos episodios de mi vida han hecho que sea más reticente a las relaciones", sostenía la cantante.

Además, esta sostiene que en el amor "siempre he sido más bien arisca y he dado más de un bufido y de cine. Soy siempre yo la que escojo y se me da fatal escoger. Las relaciones que he tenido siempre han sido longevas y nunca he sido infiel", contaba Arteta abriéndose en canal como nunca.

| Gtres

Por otro lado, la invitada de Bertín también habló del sufrimiento que pasó tras contagiarse de coronavirus. "Casi me muero, aunque yo no me enteré prácticamente hasta después. Sufrí una sepsis por un cólico nefrítico que se complicó y que me provocó un fallo multiorgánico", revelaba Arteta.

"Me tuvieron que trasladar un helicóptero y casi no llego al hospital. Allí los médicos tuvieron que tomar una decisión complicada. Me indujeron al coma y estuve así seis días. Cuando salí del coma, me enteré de que me daban tres horas de vida porque no reaccionaba a ningún medicamento", relataba de forma impactante.