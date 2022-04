Claudia Osborne, a punto de tomar la decisión que aterra a su padre Bertín

Claudia Osborne es la hija más mediática de Bertín Osborne. Junto a sus hermanas, Claudia forma parte del programa Mi casa es la vuestra, que presenta Bertín y al que cada semana acudes personajes famosos.

Las anteriores temporadas del espacio contaban con Fabiola Martínez, que ayudaba al cantante a dar juego a las entrevistas.

Puesto que ahora se han separado, Bertín ha mantenido el programa a buen recaudo y lejos de contar con otros personajes televisivos, ha querido dar trabajo a sus hijas.

Claudia, junto a Bertín, entrevista a los invitados e intenta mostrar su lado más personal e íntimo. Claudia es "coach emocional" y ha publicado un libro sobre la materia. Sin embargo, en el último programa junto a su padre, el gesto que ha tenido Bertín con ella, puede pasarle factura.

Claudia Osborne y la profesión que no todo el mundo entiende

Precisamente, uno de los que ha demostrado no tener muy claro a lo que se dedica Claudia es su propio padre. En un momento de la entrevista que Bertín le hacía a la influencer María Pombo, el lapsus del artista ha dado mucho que hablar.

María estaba relatando lo mal que lo pasó de pequeña en el colegio y el miedo que aún hoy tiene de entrar sola en los sitios. Bertín, espontáneo y directo com es él, le dijo: "luego se lo preguntamos a Claudia, que es psicóloga".

Pombo, que desconoce el origen de este miedo lo encontraba una buena idea: "ah pues mira, Claudia nos puede ayudar". Pero no, Claudia no es psicóloga y Bertín reparó en su error, segundos después. "¿Es psicóloga mi hija? ¡Ah, no, esta es Eugenia!", rectificaba poniéndose la mano en la cabeza.

"A lo mejor se tendría que sentar Claudia aquí también", le espetaba María Pombo, entre divertida y avergonzada. "La tía tiene un coco brutal", decía Bertín para restar importancia al hecho de no saber qué ha estudiado su hija.

Las redes sociales no tardaron en afear el gesto de Bertín. No fue su entrevista más fácil y en algunos momentos de la conversación parecía vivir en una galaxia distinta a la de María Pombo.

Claudia Osborne, mientras Bertín charlaba con María Pombo, entrevistaba Pablo Castellano, el marido de María. Probablemente no le haya dado importancia al despiste de su padre, aunque algo le debe haber dolido, sin duda.

A pesar de ello, al ver lo incómodo que Bertín se mostraba intentando entender qué es ser influencer, seguramente ya le haya perdonado.

Las dificultades de Bertín para entender el presente

Bertín Osborne pertenece a una generación a la que el mundo actual ya le viene un poco 'grande'. Lo demostró intentando entender qué es ser influencer. María Pombo, una de las influencers con más seguidores de este país, se lo intentaba explicar junto a su familia.

Bertín no entendía nada. Ni de a qué se dedicaba exactamente, ni del funcionamiento de redes sociales como Instagram.

Es más que probable que le pase lo mismo con la profesión de su hija Claudia. Hablarle a Bertín de coaching emocional, mindfulness o mentoring es bastante inútil, ya que no acaba de comprender exactamente en qué consisten estas nuevas profesiones.

Tal como él dijo en el programa, al hablar de Instagram: "Yo sé encender y le doy, veo Instagram, y le doy con el dedo. Y no salgo yo". No nos queda claro si, para dar juego en la entrevista, Bertín realmente tenía tan poca idea de redes sociales o impostó un poco su ignorancia digital para dar más juego.

En cualquier caso, no fue su entrevista más cómoda en absoluto. Y el error imperdonable que tuvo con la profesión de su hija Claudia, acabó de ensombrecer el programa.