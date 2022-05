El estado de salud de Kike, el hijo enfermo de Bertín Osborne

Bertín Osborne es todo un padrazo y siempre está pendiente de todo lo tiene que ver con sus hijos. Especialmente, el cantante y presentador se desvive por su hijo enfermo Kike, la gran debilidad de su vida. En las últimas horas, Fabiola Martínez, su exesposa, ha hablado del pequeño en un programa de televisión.

Bertín Osborne ha sufrido mucho, pero el cariño que le profesa tanto él como la madre del menor, Fabiola Martínez, está fuera de toda duda.

Son muchas las ocasiones en la que ambos progenitores han hablado sobre el estado de salud del pequeño. Y son conscientes de que no ha sido un camino fácil en su etapa de crecimiento.

| Mediaset

El cantante siempre se muestra orgulloso a la hora de hablar de su hijo Kike. Por desgracia, el menor padece una parálisis cerebral desde que vio al mundo.

Recordemos que este ha ejercido de imagen de la fundación que Bertín y su exmujer echaron a andar para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad.

Bertín Osborne ve como su exmujer habla de su hijo enfermo

Esta semana, la exmujer de Bertín Osborne ha sido protagonista es uno de los estrenos más esperados de los últimos días en Cuatro. El lunes llegó a la parrilla Los miedos de, un espacio en el que un grupo de famosos se enfrentarán a sus mayores miedos para intentar vencerlos.

Junto a Loles León, que no escondió su temor a las alturas, y otros famosos, Fabiola Martínez se estrenó en este nuevo programa. La exmodelo venezolana siente terror a las aguas profundas, un duro sentimiento que le ha provocado echarse para atrás en varios aspectos de su vida.

| GTRES

Eso sí, lo que lleva peor es el miedo atroz por la perdida de su hijo Kike.

El joven padece una enfermedad desde que nació, y los médicos le aconsejaron una terapia concreta que su madre no pudo llevar a cabo por su miedo.

Fabiola Martínez admite el error que cometió con su hijo

La modelo entonó el 'mea culpa' en Cuatro. “Lo que más me ha machacado durante bastante tiempo es el no poder hacer con Kike una terapia con delfines que nos han ofrecido. Para mí eso fue muy frustrante".

"Por mi hijo haría lo que fuera, pero mi límite es el agua. Me daba mucha rabia no poder acompañarle en esa terapia por mis miedos”, lamentó entre lágrimas Fabiola.

| Mediaset

Así, la exmujer de Bertín Osborne intentó superar su pánico a las aguas profundas en el programa mediante una sesión de hipnosis.

Según parece, el motivo de su miedo versa sobre una experiencia traumática que padeció cuando tenía apenas 10 años. Una amiga suya se hundió en una piscina, y cuando quiso rescatarla, notó como el agua también la arrastraba hasta el fondo. Tras conocer su gran miedo, la terapia trató acerca de llevarla a bucear con leones marinos en un tanque de 20 metros de profundidad.

El éxito de la modelo venezolana que le hará bien a su hijo Kike

“No lo puedo controlar. Me da la sensación de que me voy a hundir y no lo puedo evitar”, protestaba una Fabiola Martínez que dudó mucho antes de dar el 'sí' al reto.

Por suerte, Bertín Osborne vio como su exesposa logró vencer su miedo y la venezolana se alegró de haber llevado a cabo dicha terapia. “Ha sido una experiencia maravillosa, me siento muy relajada, me lo dedico a mí misma”, reconoció.

Tras esta experiencia, queda por saber si Fabiola Martínez tiene ánimo de acompañar a su hijo Kike a esa terapia con delfines. Una terapia que, según los médicos, le hará muy bien en su enfermedad.