Belén Esteban ya no puede ocultar más la verdad sobre su embarazo

Belén Esteban lleva años colaborando para diferentes programas de televisión.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Lo mejor es que los telespectadores no se cansan de ella y prueba de ello es el último proyecto que le ha ofrecido Telecinco.

Para levantar los malos datos de audiencia de Sálvame, la dirección del programa ha decidido darle una oportunidad a la de Paracuellos. Ahora, Belén presenta la última hora de la tarde, versionando El Diario de Patricia, el famoso talk show de testimonios que se emitía en Antena 3.

| Mediaset

Mientras esta apuesta remonta el vuelo, Belén Esteban sigue acaparando titulares por su vida privada. Esta vez Jesulín de Ubrique nada tiene que ver en esto, y eso que el torero es concursante de El Desafío, en Antena 3.

La madre de Andrea Janeiro es tendencia por su nuevo proyecto fuera de Sálvame. Una empresa de productos de alimentación con la que arrasa a nivel internacional.

Salmorejos, gazpachos, cremas de verduras y hasta patatas fritas son los productos que Belén Esteban vende en los supermercados. En este sentido, la colaboradora puede afirmar que atraviesa por un buen momento.

Pero no puede decir lo mismo en el ámbito personal. Aunque se siente muy enamorada de Miguel, con quién lleva ocho años de relación, lo cierto es que un rumor no la deja tranquila.

El rumor que persigue a Belén Esteban

Y este rumor no es otro que el de su supuesto embarazo. Seguro que recuerdas los días en los que la Esteban se ausentó de su puesto de trabajo en Sálvame. Más de dos semanas de ausencia que tuvo una razón de peso: cayó enferma.

Al regresar a plató, la de Paracuellos confesó que durante su viaje en el extranjero promocionando su nueva empresa, enfermó de COVID. Sin embargo, a los telespectadores solo les interesaba saber si por fin estaba embarazada.

Cansada de esto, Belén Esteban no ha tenido más remedio que contar la verdad sobre su embarazo.

▶️ Marta Riesco utiliza a Andrea Janeiro para atacar a Belén Esteban

El embarazo de Belén Esteban

"Sinceramente, si me hubiera querido quedar embarazada, ya me habría quedado”, explicaba Belén Esteban. La tertuliana aseguró que la presión aumentó cuando se conoció el embarazo de María José Campanario.

"Cuando pasó lo de María José, todo el mundo me preguntaba. Yo llevo ocho años de relación con Miguel. Casados vamos a hacer tres en junio, y me encantaría quedarme embarazada sobre todo por Miguel", explicaba la tertuliana.

| Instagram

La sinceridad se apoderó de Belén Esteban y en un arrebató, terminó por confesarlo todo. "Pero tengo 48 años y soy diabética. Es un embarazo de alto riesgo".

“Lo hemos intentado de manera natural, pero no lo hemos conseguido. Estoy perezosilla. No es una cosa que me quite el sueño, aunque lo sigo intentando, pero la COVID nos ha frenado”, concluía.

A pesar de que los deseos de mucha gente por ver a Belén Esteban embarazada se han frustrado, la de Paracuellos sigue dejando momentazos. Sobre todo, cuando habla de su hija, Andrea Janeiro.

Andrea Janeiro, la joven que ha escapado de la televisión

Si hay algo de lo que se enorgullece Belén Esteban es de que su hija, Andreíta, es la única del resto de famosos que no quiere saber nada de la televisión.

La joven tuvo muy claro su objetivo de estudiar en el extranjero. Formarse y regresar a España con una carrera, alejada de los medios de comunicación.

| GTRES

Por el momento, Andreíta ha cumplido sus deseos y no se espera que la veamos sentada en ningún plató de televisión. Es tal su rechazo, que Belén Esteban tiene prohibido hablar de ella en el espacio televisivo en el que trabaja.

No hay duda de que, aunque Belén Esteban no se quede ahora embarazada, el sueño de ser madre ya lo cumplió cuando nació Andrea Janeiro.