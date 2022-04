Belén Esteban ya no puede ocultar más la verdad sobre sus estudios

Belén Estaban se encuentra de nuevo en el punto de mira. La persona con la que se enfrenta esta vez es una de sus compañeras de Telecinco. La implicada en la disputa no es otra que Marta Riesco.

La periodista ha sido noticia por su sorprendente y escandalosa relación con el ex de Rociito, Antonio David. Aunque no se cansaron de proclamar su amor a los cuatro vientos, parece que nada es para siempre.

La propia Marta en el programa de Ya son las ochoanunció su ruptura con el exguardia civil. Algo que, por supuesto, dejó boquiabiertos al resto de colaboradores y, por supuesto, a los telespectadores.

| España Diario

Belén Esteban dice lo que piensa y se lía

Desempeñando su función de colaboradora, Belén Esteban no ha querido dejar pasar la oportunidad de expresar su opinión al respecto. La de Paracuellos aseguró que se "descojonaba" del espectáculo que dio Marta en el directo de Ya son las ocho.

Por supuesto, la periodista tomó esta palabra como un ataque en toda regla y no ha tardado en devolver el golpe. Marta Riesco, además, ha sido muy clara en sus declaraciones contra 'La princesa del pueblo'. Lo que más le reprocha es su falta de formación universitaria y que se haya hecho famosa a costa de otros.

| Europa Press

Sí, parece que lo único a lo que ha podido agarrarse para hacer mella en Belén Esteban ha sido sus orígenes en la televisión. Su falta de talento y estudios es con lo que ha arremetido la periodista de Telecinco.

"Pues la verdad es que me descojono de que ella se descojone de mí. ¿Sabes? Y que luego se ponga tan loca cuando nombren a su hija, cuando ella en verdad no ha pasado por la Universidad como yo. Quiero deciros que yo al final lo que he hecho, lo he hecho por amor y lo he hecho porque estaba enamorada, pero lo que ella ha hecho es nada".

▶️ Marta Riesco utiliza a Andrea Janeiro para atacar a Belén Esteban

Así de contundente fueron las palabras de Marta, que, directamente catalogó de "nada" toda la trayectoria de Belén Esteban en televisión. Pero los ataques no acabaron ahí.

| Mediaset

"Yo por lo menos he estado estudiando. A mí que una persona diga 'me descojono de ella' o haga ciertas cosas que son vejatorias... A mí no se me ha conocido porque estaba con alguien famoso, a mí se me ha conocido porque yo estaba trabajando en un programa de televisión y me he enamorado de alguien que es conocido y me he puesto el mundo por montera porque me he enamorado".

Riesco ve muy diferente su situación con respecto a la vivida por Belén hace 20 años. Asimismo, tampoco le parece bien que 'la princesa del pueblo' se considere una 'abanderada del feminismo'. Según Marta, sus ataques hacia ella y que se haya labrado una carrera a costa de contar 'penurias' no casan con su idea de feminismo.

"Lo que me parece indigno de personas que son abanderadas del feminismo es que digan que se descojonan de mí, porque ella, por ejemplo, Belén Esteban, abrió la veda. Contó sus penurias y todo lo que quiso contar de su relación con Jesulín, que era la persona que sí que se había labrado una carrera. Me duele que abanderadas del feminismo vayan con eso", con esta vehemencia se expresó la ex de Antonio David.

| CANVA

Ya sabemos que Belén Esteban se caracteriza por tener la mecha corta y, ante tales ataques, no dudará en responder. Solo queda esperar a que lo haga.