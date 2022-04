Belén Esteban señala a la mujer infiel de Telecinco

Con el paso de los años, Belén Esteban se ha consolidado como una de las colaboradoras clave de Telecinco. Pasó de contar su ruptura con Jesulín de Ubrique, a ocupar las sillas de los programas más importantes y a realizar preguntas a los invitados.

Aunque a muchos les enfada esto, Belén Esteban tiene claro que quiere seguir muchos más años trabajando en la televisión. Sin embargo, las últimas semanas le están pasando factura, y todo por haber descubierto una infidelidad que ha dejado a todos con la boca abierta.

| Mediaset

Lo más sorprendente de todo es que esta confesión se llevó a cabo fuera de Telecinco y con una Belén Esteban fuera de sí. ¿Qué ha pasado?

Belén Esteban pierde los papeles

No hace falta que la de Paracuellos grite a los cuatro vientos que Marta Riesco no le cae nada bien. La colaboradora, desde que se conoció el romance de la joven periodista con Antonio David, ha preferido callarse.

▶️ Marta Riesco utiliza a Andrea Janeiro para atacar a Belén Esteban

Sin embargo, una fuerte discusión entre ambas en las inmediaciones de Telecinco ha hecho que todo salte por los aires.

Belén Esteban y Marta Riesco se pelean en plena calle

Está siendo lo más hablado de la semana. Y es que, que Marta Riesco y Belén Esteban coincidieran en tiempo y lugar, y fuera de cámaras, no fue muy buena idea.

La de Paracuellos acudía a su cita de las tardes: el restaurante La Muralla, donde se reúnen los rostros más conocidos de Mediaset. Con tan mala suerte que la periodista de El programa de Ana Rosa también estaba.

Según la revista Lecturas, todo empezó cuando Belén se encaró Marta Riesco, que le contestó con un “anda y vete a cantar”, haciendo referencia a la reciente canción que ha sacado la reportera.

| CANVA

Obligadas a separarse

Aunque los desencuentros de ambas llevaban semanas siendo noticia, todo saltó por los aires en el momento en el que tuvieron que separarlas en el restaurante.

Ante el descaro de Belén, Marta Riesco contraatacó: “Mejor cantar que lo que haces tú, que es nada”. La colaboradora no se quedó callada y soltó lo más grande: “Mejor que lo que haces tú, que es acostarte con hombres casados”.

Lejos de que la trifulca se quedase ahí, Marta Riesco respondió, haciendo referencia a los cuernos que Miguel Marcos le puso a la tertuliana durante su concurso en Gran Hermano VIP. “Y tú, acostándose con hombres que te ponen los cuernos”, espetó.

| GTRES

Tras esto, Marta siguió haciendo referencia a los problemas de adicción que Belén Esteban sufrió durante años. Una acusación que hizo a la colaboradora estallar, y que obligaron a los allí presentes a separarlas.

Después de esta pelea, las informaciones sobre la enemistad de Marta Riesco y Belén Esteban no han cesado. De hecho, algunas de las declaraciones que Marta Riesco vertió sobre la de Paracuellos han vuelto a recuperarse.

Los reproches de Marta a Belén Esteban

Sin pelos en la lengua, Riesco estallaba en más de una ocasión contra Belén Esteban. Así hablaba la reportera de la colaboradora hace unas semanas.

“Hay periodistas que pueden ser cantantes, actores…Belén esteban abrió la veda y contó sus penurias. Yo me río de gente como ella, de gente que no ha hecho nada en la vida salvo estar con gente conocida”.

“Yo por lo menos he ido a la universidad y tengo una carrera. A mí no se me ha conocido por estar con un famoso, sino por mi trabajo en televisión”, espetaba Marta.

De lo que no hay duda es de que Marta Riesco se ha convertido en una de las famosas con más repercusión mediática del momento.