Carmen Borrego convence a su hijo para mentir a cambio de dinero

Carmen Borrego lleva mucho tiempo trabajando en los medios y gran parte de su trayectoria se ha desarrollado detrás de las cámaras. Tiene formación suficiente para tomar ciertas decisiones, por eso ha negociado un contrato que cambiará la vida de su hijo. Según el portal Informalia, ha convencido al joven para que venda la exclusiva de su boda a una conocida revista.

Carmen Borrego, siempre siguiendo los datos de Informalia, se llevará un 20% del caché que ha conseguido para José María Almoguera. El problema es que el nieto de María Teresa Campos no contará la verdad el gran día porque supuestamente ya está casado. “La boda será un paripé”, aseguran en el citado medio, situando a la colaboradora de Sálvame en el punto de mira.

| Mediaset

Carmen reconoció que estaba negociando la boda de José María, aunque prometió que no había cerrado el contrato porque no estaba segura. Es consciente de que el evento será recogido por todos los medios, por eso había animado al joven a participar del negocio. Pero también sabe que su vida cambiará para siempre, así que estaba entre la espada y la pared y no sabía qué hacer.

Carmen se ha quedado sorprendida al leer la información que ha salido publicada, pues alguien de su entorno ha hablado más de la cuenta. Supuestamente José María y su pareja “ya están casados, se casaron por lo civil hace varias semanas”. Pero quieren hacer dinero con la boda, por eso han escondido este detalle y celebrarán una gran fiesta a la que acudirán 100 invitados.

Borrego invitó a Belén Esteban a la boda de José María Almoguera, pero no podrá asistir porque tiene otros compromisos. En Informalia aseguran que quería “engordar el caché”, por eso se ha puesto en contacto con varios famosos después de confirmar la ausencia. El nieto de María Teresa trabaja en Viva la Vida, de ahí que su enlace vaya a estar plagado de rostros conocidos.

Carmen Borrego, acusada de moverse por interés

Carmen, atendiendo a la información publicada en el citado medio, suele negociar el sueldo de su familia porque tiene mucha experiencia. Ella asegura que lo hace gratis, pero los últimos datos demostrarían lo contrario y una fuente cercana lo ha confirmado. “Es su trabajo, como suele justificar, y lo reconoce sin tapujos, pero es llamativo que también lo vaya a hacer con su hijo”.

| GTRES

Borrego habría convencido a José María Almoguera para posar delante la prensa el día de la boda, pues sabe que el evento generará repercusión. El novio es nieto de María Teresa Campos, primo de Alejandra Rubio y sobrino de Terelu Campos y todas estarán en el enlace. El clan ha preparado sus mejores galas, pues una conocida revista será testigo de lo que suceda.

La colaboradora de Sálvame le habría aconsejado a José María que celebrara en enlace en un sitio discreto para proteger la exclusiva. Ha elegido una finca llamada El jardín de Tegueste, está situada a las afueras de Madrid y tiene una reputación excelente. Es un sitio demasiado caro, así que Borrego se ha comprometido a pagar una parte porque ella ha invitado a ciertas personas.

Carmen Borrego estará rodeada de famoso

Carmen se ha ganado el respeto de sus compañeros de Telecinco, por eso hay muchos rostros populares que estarán en la boda de José María. El joven trabaja detrás de las cámaras en Viva la Vida, por eso acudirá Emma García y Raúl Prieto, el director del programa. No serán los únicos, también estará la periodista Isabel Rábago y el reportero Kike Calleja.

La hermana de Terelu Campos tendrá que dar explicaciones, pues hace unas semanas aseguró que el negocio no estaba cerrado. Es posible que Informalia se equivoque, habrá que esperar un tiempo para ver quien tiene razón. De momento solamente hay una cosa clara: en el clan Campos ha nacido una nueva estrella.