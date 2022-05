Belén Esteban se entera en su peor momento que no hay embarazo

A pesar de que Belén Esteban ha desaparecido de la televisión por su operación de tibia y peroné, no deja de acaparar la atención de la opinión pública. Ahora es por el embarazo por lo que la de Paracuellos ha ocupado los titulares de la prensa rosa. Belén se ha enterado en su peor momento de que no hay un bebé en camino.

La mala suerte de Belén Esteban

Después de confesar que todo iba viento en popa en su vida, Belén Esteban está viviendo una de sus peores etapas. La de Paracuellos se cayó hace unos días en directo y se ha roto la tibia y peroné.

Corrió peligro de operarse al ser diabética y, aunque afortunadamente todo ha salido bien, aunque los dolores de la operación no le dejan dormir. Romperse la tibia y el peroné en mil pedazos le ha provocado estar de baja más de seis meses.

Una gran cantidad de días que han podido con el estado anímico de una de las colaboradoras clave de Sálvame. Ya ha salido del hospital, y se encuentra en reposo en casa, junto a su hija Andrea Janeiro y su chico, Miguel Marcos.

Pero, como todo el mundo imaginaba, la de Paracuellos no ha dejado de llamar la atención en televisión. Y todo por la palabra embarazo, que le persigue desde que deseó tener un bebé con su marido.

▶️ Belén Esteban reaparece tapándose la cara al salir de la ambulancia

Belén Esteban y el embarazo

La prensa rosa se revolucionó cuando Belén Esteban, unos meses después de casarse, confirmó su deseo de quedarse embarazada. Sin embargo, una pandemia y muchos meses después han hecho que a la de Paracuellos se le quiten las ganas.

El riesgo que podría tener al dar a luz por culpa de su enfermedad, sumado a sus años, han hecho que a la colaboradora se le esfume el instinto maternal. Ha sido ella misma la que lo ha confirmado en más de una ocasión. No obstante, a pesar de asegurar por activa y por pasiva que no quiere tener más niños, la palabra embarazo sigue presente en su vida.

No es para menos si tenemos en cuenta en la última en la que la de Paracuellos se ha visto envuelta.

Se entera de que no hay embarazo

No es el primer año que Belén Esteban se declara fan incondicional de Supervivientes. La colaboradora es una fiel seguidora del reality y como tal, no se pierde un programa. Sin embargo, esta vez, la tertuliana se ha quedado de piedra al enterarse de que, uno de los embarazos más deseados, no sale adelante.

Se trata del de Marta López, la novia de Kiko Matamoros. Antes de que la joven modelo visitara Honduras para dar fuerza al colaborador, Marta ocupaba las portadas por una imagen que subió a redes sociales con la tripa un poco hinchada.

Después del lío que se había montado en torno a su embarazo, Marta, aprovechando el directo de la pasada gala en Supervivientes, lo dejó claro.

“No estoy embarazada. Ya tendremos a nuestro hijo en el futuro, gordito, cuando nos casemos", espetó Marta López. Unas declaraciones que desilusionaron a los telespectadores, que esperaban ver a Kiko Matamoros siendo padre de nuevo.

| Mediaset

El motivo real por el que Belén no quiere embarazos

La decepción también llegó a casa de Belén Esteban, que se quedó estupefacta al escuchar a Marta. Sin embargo, la colaboradora entendió perfectamente a la modelo pues se vió reflejada en ella.

Estas fueron las últimas declaraciones de Belén Esteban cuando dejó claro que no quería quedarse embarazada.

"Me encantaría, más que nada por Miguel. Pero tengo 48 años y soy diabética, las embarazadas con diabetes tienen que estar muy controladas. Es un embarazo de alto riesgo”, confesó.