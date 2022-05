David Flores Carrasco descubre que su vida puede cambiar en tan solo días

David Flores Carrasco está viviendo un auténtico torbellino de emociones. En los últimos meses, el joven ha tenido que ver cómo su familia volvía a convertirse en el centro de todas las miradas.

Ahora, todo apunta a que esta situación se va a intensificar aún más, ya que en unos días va a suceder algo que cambiará su vida para siempre.

Desde que Olga Moreno decidió romper su silencio en la revista Semana, David Flores Carrasco no consigue levantar cabeza. Y es que, jamás se hubiese imaginado que la mujer que ha cuidado de él durante los últimos 20 años de su vida iba a ser capaz de contar en las páginas de esta cabecera todo lo que había pasado en su matrimonio.

Durante su charla con esta revista, la andaluza habló, entre otras cosas, de cómo se enteró de la infidelidad de su todavía marido. "Yo seguí luchando por mi matrimonio hasta que vi aquellas fotos. Hasta entonces, yo no sabía nada. Cuando me enteré, le dije de todo menos bonito. Me siento una mujer decepcionada y traicionada".

A todo esto, además hay que sumarle el sonado encontronazo que tuvieron hace unos días su madre y Marta Riesco. Rifirrafe que, por otra parte, casi acaba con la carrera profesional de la periodista.

Ahora, la ganadora de Supervivientes 2021 ha vuelto a sorprender a David Flores con una inesperada noticia. Desde hace unas semanas, varios medios de comunicación apuntaron que Olga había tomado la decisión de acudir todos los domingos a Telecinco para participar en el debate de Conexión Honduras, junto a Ion Aramendi.

Y, aunque su regreso televisivo está más cerca que nunca, finalmente no va a ser de la mano de este reality como se ha estado especulando durante estos días.

David Flores Carrasco sabe que ya no hay vuelta atrás

David Flores Carrasco y el resto de su familia están muy preocupados por lo que puede pasar en los próximos días. Y es que, según parece, Olga le ha cogido el gusto de hablar y todo apunta a que no pretende parar.

Casi un año después de que protagonizara Ahora OA, y tras varios meses callando y aguantando todo tipo de comentarios y especulaciones acerca de su ruptura con Antonio David Flores, la sevillana ha decidido hacerse dueña de su propio destino.

Ahora, y después de su famosa entrevista, la empresaria volverá a un plató de televisión. David Flores Carrasco se acaba de enterar de que su madrastra ha aceptado sentarse junto a Toñi Moreno en Déjate querer, el programa perfecto para que la televisiva abra su corazón a toda la audiencia de Telecinco.

Según ha adelantado el periódico La Razón, esta semana la ganadora de Supervivientes 2021 se ha desplazado hasta Madrid para las grabaciones de su regreso televisivo. Durante esta esperada intervención, está previsto que la ex de Antonio David sea la destinataria de una sorpresa procedente de alguien de su pasado.

Y, aunque su vuelta a los platós está más cerca que nunca, a día de hoy se desconoce la fecha exacta en la que David Flores Carrasco podrá ver este histórico momento. Tanto el representante de Moreno como la propia cadena han decidido guardar silencio, pero todo apunta a que se emitirá en las próximas semanas.

Por su parte, Olga y su entorno más cercano también han optado por no pronunciarse al respecto. La sevillana cree que lo mejor es ser discreta y no contar cómo ha vivido ella este momento tan señalado en su carrera pública.