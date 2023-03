Belén Esteban se emociona al recibir una información que no esperaba

Belén Esteban no está pasando unos días fáciles en el plató de Sálvame después de que le hayan puesto en la picota algunos de sus compañeros con los que trabaja desde hace años.

Sálvame siempre le busca las cosquillas a Belén y en esta ocasión han decidido que los colaboradores del espacio confesasen con quién les resulta más complicado trabajar en plató.

Kiko Matamoros fue el primero en abrir las hostilidades cuando aseguró que Belén Esteban era una de las tertulianas más duras a la hora de compartir programa. Y especialmente lo es si comparte programa con alguien que no es su amigo.

Belén no esperaba recibir una noticia tan directa: sus compañeros le han acusado de un atrevimiento serio. Se ha dado cuenta de que no tiene tan buena fama como ella creía.

Belén Esteban no da crédito tras las duras palabras de sus compañeros

Unas palabras que no se tomó del todo bien Belén Esteban. Aunque cuando se reencontraron un día más tarde, Matamoros quiso suavizar sus palabras porque veía que la tertuliana estaba afectada por ellas.

| Mediaset

Lo que no se esperaba la 'princesa del pueblo' es que Alonso Caparrós también fuese en su contra. Y no tuviese dudas a la hora de elegir a la colaboradora que pone las cosas más difíciles en el trabajo.

Belén Esteban le tuvo cara a cara este miércoles en Sálvame y quiso defenderse a su manera, ante la mirada atenta de Caparrós.

“No quiero reprochar nada, pero Alonso pasó un problema con su padre y me alegro qué se haya arreglado. Pero creo que Alonso tuvo todo mi apoyo”, deslizaba disgustada al ver que un segundo colaborador la ponía en la palestra.

La 'princesa del pueblo' vive su tarde más complicada

La reacción de Caparrós no se hizo esperar y el tertuliano le preguntaba de forma sincera qué tenía que ver uno con lo otro.

“Y tú has tenido el mío cada vez que ha pasado algo y te he tenido que apoyar con respecto a tus problemas del pasado”, le ha dicho.

| Telecinco

Belén le ha desafiado pidiéndole que argumentase esa respuesta, ya que la de Paracuellos consideraba que Alonso no le ha apoyado tanto como él ha dicho este miércoles.

A su vez, el colaborador intentaba quitarle hierro a sus palabras. “Que para mí trabajar contigo no sea fácil, tampoco es una cosa…”, le espetaba y no quería que la sangre llegase al río.

“Me encantaría que nuestro problema se arreglara”, le respondía Belén segundos después. Pese a la petición de la madrileña, el colaborador no se fiaba del todo de Esteban.

“La veo muy a la defensiva, ni me miras”, le ha dicho de forma contrariada.

Belén se defiende tras las acusaciones del ex de su enemiga

Por otro lado, Belén Esteban tenía otro frente abierto a colación del cruce de declaraciones entre ella y la presentadora Alicia Senovilla. Belén respondía a Erasmo, exmarido de Alicia, y rechazaba de pleno que hubiese traicionado a alguien en su vida.

| Trendings

Para confirmar este punto de vista, Belén les preguntaba a los colaboradores si alguien se sentía traicionado por ella. Y lo que no esperaba es que Alonso Caparrós y Kiko Matamoros afirmaran que así se habían sentido por su culpa.

Alonso afeaba que su compañera hubiera enseñado un mensaje suyo en directo. Y Kiko Matamoros le espetaba que le traicionó en una época en la que se llevaban a matar. Si bien aclaraba que al no ser amigos de aquella no podría considerarse una traición.

"A mí sí, pero no me importa, eras más bien mi enemiga, hizo una cosa que no me gustó", le decía Kiko. Belén, que no podía evitar derramar alguna lágrima en ese momento, reprochaba así a su compañero. "¡Si dijera yo las veces que me has traicionado a mí!", explotaba en plató.