Miguel Bosé sorprende al dar una exclusiva que nadie hubiera imaginado

Miguel Bosé ha sido invitado una vez más por Pablo Motos en El Hormiguero. A sus 66 años, el ex de Nacho Palau ha tenido a bien volver al programa en el que ha entrado en el 'Club Platino'. Lo cierto es que Miguel ha contado algo inédito sobre el problema de voz que tantos quebraderos de cabeza le ha dado en estos años.

Durante su entrevista con el presentador de Requena, ha tocado todo tipo de temas personales. Lo cierto es que ha sido una de las entrevistas en las que más se ha abierto el bueno de Miguel.

🔴 Miguel Bosé ya NO ESCONDE EL SECRETO sobre lo ocurrido con Nacho Palau

Especialmente ha puesto el foco en ese serio problema de la voz que le dejó sin la misma para preocupación de sus seguidores. Esta exclusiva ha sorprendido al gran público.

Miguel Bosé cuenta en directo la causa de su problema vocal

Todos recordamos que en 2019 Miguel Bosé publicó un vídeo en el que apenas se le podía escuchar porque su voz era demasiado ronca.

| Atresmedia

A pesar de que, en un primer momento, el cantante español explicaba que ese problema era debido a su extensa agenda de conciertos, nada más lejos de la realidad.

El caso es que en junio de 2021 tuvo que tomar la decisión de cancelar todos los conciertos que tenía en nuestro país. Y en una entrevista para La Sexta explicaba el sufrimiento que vivió a cuenta de su voz.

"Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado no tener voz", le dijo en su momento a Jordi Évole en Lo de Évole.

Miguel Bosé se abre en canal ante Pablo Motos para zanjar los rumores

El caso es que hasta ahora Miguel Bosé no había contado realmente las causas de que su voz se quedase tan maltrecha.

Por fin, Pablo Motos ha sabido sonsacarle el verdadero motivo del problema y así lo contaba en pleno directo. En verano de 2022, Bosé se levantó con un fuerte dolor de espalda y después de pasar 15 días sin moverse de la cama tuvo que ingresar en un hospital.

| GTRES

En ese momento, el cantante tuvo a bien desvelar de dónde viene ese problema con la voz y así lo contaba el ex de Nacho Palau.

"Viene de un accidente terrible de coche que tuve en 1999. Me operan durante siete horas, me ponen 14 tornillos, estaba destrozado...", ha iniciado su 'speech' el cantante.

El caso es que al hacerse esas pruebas, un médico le advirtió que vio algo en ellas "que no le gustaba nada", relataba Miguel.

"Me habían dicho que era de pulmón"

"Me dijo 'no te lo puedo contar y quiero consultar a un especialista'. En ese momento piensas en lo peor y a los dos días me dijo que sus sospechas están fundadas. Y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así", ha relatado el invitado de El Hormiguero.

| GTRES

Según contaba Miguel este miércoles, le dijeron que "estamos seguros de que te podemos quitar el problema de la voz. Hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita. Me contó que el problema era una muela, me le quitaron y me volvió después de 8 años", ha contado emocionado en plató.

"Me habían dicho que era emocional, que era de pulmón, que era reflujo. Lo probé todo. Viajé por todo el mundo visitando a los mejores médicos de Milán, Londres, Madrid, México, Nueva York...", contaba con resignación.

Por suerte, y tras aquellos problemas, Miguel se ha sometido a un intenso tratamiento. Y su voz está mucho mejor, a pesar de que aún le queda un tiempo para volver a ser la que fue.