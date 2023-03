Terelu Campos recibe una noticia de Borja Estrada que le deja muda

Terelu Campos se ha quedado totalmente sin palabras al conocer la última noticia de Borja Estrada. Y es que lo que menos imaginaba la presentadora de Sálvame era que el hijo de su expareja fuera a tomar partido en su particular guerra.

Hace unos días, el primogénito de Pipi Estrada se convirtió en el flamante ganador de la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso. A pesar de ser uno de los rostros menos populares de la granja, este joven supo cómo ganarse el cariño de la audiencia con su buena actitud.

Tras su salida del reality más rústico de Mediaset España,Terelu Campos tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con Borja en los pasillos de este grupo audiovisual.

Y aunque han estado más de 20 años sin verse las caras, todo apunta a que el cariño que se gestó entre ellos, durante el tiempo que Pipi estuvo con la comunicadora, no se ha desvanecido con el paso del tiempo.

Ahora, Borja Estrada ha vuelto a hablar, pero esta vez lo ha hecho en una exclusiva entrevista para la revista Lecturas. El televisivo se ha abierto en canal con esta cabecera y ha desvelado alguno de los datos más íntimos acerca de su vida y la de su padre.

Pero lo que verdaderamente ha sorprendido a Terelu Campos han sido las palabras que el ganador de Pesadilla en el Paraíso le ha dedicado.

Terelu Campos se queda muy sorprendida

Terelu Campos se ha quedado verdaderamente impactada con las últimas declaraciones públicas de Borja. Y es que, durante su charla con dicha cabecera, el joven no ha tenido ningún problema en hablar abiertamente de su relación con la presentadora.

Entre otras cosas, el granjero ha confesado cómo se sintió él con la separación de sus padres. El hijo de Pipi Estrada tenía 17 años cuando se enteró, a través de los medios de comunicación, que el periodista deportivo le había sido infiel a su madre con la Campos.

"No me pilló por sorpresa, no fue dramático. Se veía venir… Mi padre la lio parda y le dio un motivo a mi madre para separarse", ha asegurado el entrevistado, antes de confirmar que Terelu Campos siempre fue "supercariñosa" con él durante el tiempo que estuvo con su padre.

Y ha sido en este momento cuando el televisivo ha hecho una inesperada confesión sobre lo que verdaderamente piensa de la trabajadora de La Fábrica de la Tele.

Después de asegurar que hizo "mucha piña" con Terelu Campos durante ese tiempo, Estrada hijo no ha tenido ningún problema en posicionarse a su lado en la guerra judicial que, a día de hoy, tiene abierta con su padre.

Tras su polémica separación en el año 2005, Pipi no se lo pensó dos veces a la hora de vender sus memorias sexuales a una revista, algo que le iba a costar muy caro.

Y es que nada más hacerse eco de estas declaraciones, Terelu Campos no dudó en acudir ante la Justicia para denunciar a su ex por divulgación de información íntima. Finalmente, el actual colaborador de Sálvame fue condenado a pagar 48.000 euros a su expareja. Pago que todavía no se ha producido.

Ahora, y en medio de esta batalla legal, Borja Estrada no ha dudado en posicionarse públicamente al lado de la presentadora de Telecinco y ha confesado que, en aquel momento, su padre actuó así por "despecho":

"Tiene toda la razón ¿Qué haces contando en una revista tus historias sexuales con tu ex? Me pongo de parte de Terelu, de la Justicia".

A pesar de todo lo que ha pasado entre Terelu Campos y Pipi Estrada, el ganador de Pesadilla en el Paraíso mantiene una estupenda relación con su progenitor, aunque es consciente de que es un "desastre" como pareja y como padre.

"Con él te ríes muchísimo. Es como yo. A veces ha metido la pata y se lo he recriminado", ha asegurado el entrevistado, antes de confesar que, durante su infancia, le hubiera gustado tenerlo más presente en su vida.