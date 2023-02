Belén Esteban incumple las normas y confirma los rumores sobre ‘Sálvame’

Belén Esteban ha vuelto a recibir un nuevo toque de atención tras saltarse las normas. Pero lo que menos se imaginaba era que, con este gesto, iba a dejar al descubierto todo lo que está sucediendo, tanto en Sálvame como en Mediaset España.

Desde hace varios meses, este grupo audiovisual ha visto cómo su popularidad ha descendido considerablemente. Y es que han pasado de ser la cadena líder en nuestro país a tener que compartir este título con la competencia.

Por eso, y en un intento por volver a ganarse el cariño de la audiencia, los jefes de Belén Esteban han comenzado a tomar algunas medidas drásticas.

| TELECINCO

Entre otras cosas, el equipo directivo de esta empresa de Fuencarral ha decidido vetar a varios rostros conocidos como Rociíto, Gloria Camila, Marta Riesco, Antonio David Flores o Kiko Rivera, entre otros.

🔴 Belén Esteban, muda ante el último aviso de Jesulín: ‘Mucho que contar’

Y es que a pesar de que en su día dieron mucho juego dentro de Telecinco, a día de hoy han decidido no darles ni un minuto de protagonismo en los diferentes programas en los que trabajan Belén Esteban y el resto de sus colaboradores.

Otras de las medidas que se han tomado en el último Consejo de Administración, es la prohibición a todos sus trabajadores a hablar de ideologías o política, excepto en los espacios relacionados con el tema.

Ahora, 'la princesa del pueblo' ha vuelto a encender todas las alarmas tras llevar a cabo una acción que, a partir de ahora, está totalmente prohibida. De esta forma, la colaboradora ha confirmado los rumores que se han generado en los últimos días alrededor de Sálvame.

Belén Esteban se salta las normas

Belén Esteban ha incumplido las nuevas normas de Sálvame durante una de sus últimas emisiones. Y es que aunque hasta ahora, tanto ella como al resto de elenco, tenían la libertad para abandonar su silla, la nueva política de Mediaset ha tomado medidas al respecto.

En más de una ocasión, hemos podido ver a alguno de los colaboradores de este formato abandonar su puesto de trabajo sin permiso por varios motivos, como por ejemplo, por un enfrentamiento o por necesidades fisiológicas.

| Telecinco

Pero ahora, gracias al nuevo código ético de esta empresa audiovisual, hemos visto cómo esta práctica ha disminuido considerablemente. Aunque a Belén Esteban todavía le cuesta acatar esta nueva norma.

Dentro de la nueva normativa impuesta por Alessandro Salem, queda totalmente prohibido "abandonar el plató de un programa en directo sin causa justificada". Y es que, en el caso de cometer dicha infracción, "se tendrá por definitiva a efectos contractuales".

Por eso, durante la emisión de este martes 21 de febrero, Belén Esteban ha recibido un nuevo toque de atención por parte de las presentadoras Adela González y María Patiño.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Esta infracción se produjo mientras que Mayte Ametlla estaba anunciado que, según ha trascendido, hay varias famosas españolas que podrían haber tenido un romance con Diego Armando Maradona.

Y fue en este momento cuando las cámaras del Sálvamecaptaron a Belén Esteban regresando a su puesto de trabajo. "Me voy, me vengo y por el camino me entretengo", se le escuchó decir a la de Paracuellos.

Como era de esperar, las dos presentadoras del formato no tardaron en regañar a la tertuliana tras haberse saltado una de las nuevas normas de la empresa.

"No te puedes ir ni un segundo", le advirtió Adela con tono serio. Unas palabras que fueron apoyadas por su compañera, ya que ambas están obligadas a actuar de inmediato en el caso de que se produzca un incumplimiento de las nuevas medidas.

| Mediaset

Tras ello, y para quitarle importancia a lo sucedido, María Patiño quiso echar un capote a Belén Esteban, bromeando con lo sucedido. "¿Tenéis algún orinal? Por si quieres hacer pis…", preguntó la periodista en voz alta.

"Es que yo no quiero hacer pis", aseguró la colaboradora, sin entender que su amiga estaba intentando justificar su ausencia en el plató.

De esta forma, Belén Esteban se podría enfrentar a una dura sanción que, en el peor de los casos, podría desencadenar en su despido fulminante.