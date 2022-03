Belén Esteban destapa sin querer el gran drama de Paolo Vasile

Belén Esteban se ha embarcado en una nueva aventura a petición de sus jefes de Telecinco.

Paolo Vasile era consciente de que la única manera de mejorar las audiencias de Secret Story era poniendo en la palestra a la gallina de los huevos de oro, Belén Esteban.

La princesa del pueblo entró para sorpresa de los concursantes del reality y ya lleva cerca de 48 horas conviviendo con ellos.

| Mediaset

Una convivencia que no está siendo la mejor para la colaboradora de Sálvame, a pesar de la ilusión con la que entró a la casa de Guadalix. Y es que en el programa de ayer, Belén charlaba durante unos minutos con Sandra Barneda.

Lo hacía para comentarle sus impresiones de sus primeras horas en una casa que la vio ganar hace años GH VIP.

Así vive Belén Esteban sus primeras horas en la casa de Guadalix

En una conversación distendida con la periodista, la madrileña ha hecho sus primeras valoraciones sobre sus compañeros de concurso. "Esta noche he dormido en la habitación de ellos, nos acostamos muy tarde", ha contado.

Feliz por volver a Guadalix, aunque sea por un corto espacio de tiempo, no escondió que ve a los participantes con mucha ilusión por ganar.

"Los veo con muchas inquietudes, lo quieren dejar todo, vivir una nueva vida. Yo estoy como una madre diciéndoles que lo hagan con cabeza y todas estas cosas… Veo que el concurso les cambia la vida, que no quieren volver a la vida que tenían. Quieren hacer otras cosas".

| Mediaset

Además, Belén Esteban no tiene ningún reproche que hacerles por cómo la han tratado desde su llegada a la casa. "Conmigo muy bien, les pregunto por todo", confesaba Belén.

El drama que vive Belén Esteban en la casa de 'Secret Story'

El caso es que no es todo oro lo que reluce. Belén Esteban confesaba que el desorden reina en la casa de forma habitual. "Madre mía, la casa", repetía varias veces cuando se la han enseñado por primera vez.

La solución de Belén a este falta de limpieza ha sido ponerse manos a la obra para adecentar la casa donde vivirá unos días. El fregadero ha sido uno de los objetivos de su particular 'operación limpieza'.

"Una cosa es que tengas cuatro platos. Esta mañana cuando me he levantado, la cafetera del aceite se ha quedado pegada, solo he limpiado eso y luego han limpiado ellos. La nevera está…", espetaba.

| Mediaset

Las críticas de Belén han coincidido con las de Carmen Lomana, que estuvo hace una semana dentro de la casa. "Acabo de entrar, está sucísima y desordenada. Voy a empezar a tomar nota porque aquí hay mucho curro. Está todo sin limpiar", se quejaba Lomana.

Más allá de la falta de higiene de los concursantes, la colaboradora de Telecinco ha prometido a sus nuevos compañeros que les dejará boquiabiertos cuando les prepare "una tortilla de patata".

Y es que la tortilla de Belén es especial porque la hace "con mayonesa, y la hago muy buena", ha presumido delante de todos.

La otra queja de Belén sobre los concursantes de 'Secret Story'

Por si fuera poco, Belén Esteban también confesaba cómo se sentía en la casa durante una conexión en directo con Sálvame.

En su conversación con Jorge Javier, la madre de Andrea Janeiro aseguraba estar "bien" dentro del concurso, pero incidía en un aspecto que hacía que la convivencia no fuese tan agradable para ella.

Según Belén, la diferencia de edad entre ella y el resto de concursantes se nota mucho a la hora de comentar ciertos temas en los que la de Paracuellos no está demasiado informada.

Otro detalle más, añadido a los confesados por la tertuliana de Telecinco horas más tarde en su conversación con Barneda.