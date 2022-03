Belén Esteban explica el motivo por el que abandonará Sálvame y su familia tiembla

Belén Esteban lleva mucho tiempo trabajando en Telecinco y gran parte del público piensa que ha llegado el momento de que abandone la cadena. Las redes sociales se han manifestado en contra de la colaboradora, pues en los últimos meses ha cometido errores bastante serios. Ha decidido apoyar a Rociíto y los espectadores piensan que lo hace para no tener problemas con sus responsables.

Belén Esteban ha estado desaparecida de Sálvame durante más de 30 días y la audiencia estaba empezando a especular. Muchos creían que había sido despedida, pero ella ha desmentido los rumores desvelando el motivo de su ausencia: se había contagiado de coronavirus. La tertuliana mantuvo una acalorada discusión con la presentadora Paz Padilla sobre este tema, así que ha querido ser lo más prudente posible.

| Mediaset

Belén garantiza que confía en sus compañeros y que no les dijo que estaba luchando contra el coronavirus para no preocuparles. Sin embargo, algunos expertos en corazón piensan que la ex de Jesulín de Ubrique ha querido dar ella la noticia para evitar especulaciones. Ha dejado claro que siempre ha sido responsable y que se ha contagiado de una forma fortuita.

Belén ha hablado alto y claro sobre su futuro en Sálvame y ha desvelado que únicamente abandonará el programa por un motivo. En algunas entrevistas ha garantizado que quería dejar la televisión, pero ha cambiado de parecer porque ahora se siente muy a gusto. Solo se marchará si el equipo de Jorge Javier Vázquez fracasa, algo que está más cerca de lo que parece.

Belén Esteban despeja las dudas: “Quiero que salga bien”

Belén promete que abandonará Sálvame cuando el programa haya terminado, pues no pretende dejar a sus compañeros a la deriva. Lleva formando parte del mismo equipo más de 12 años y se han convertido en una verdadera familia, a pesar de que tienen muchas diferencias. La colaboradora ha atravesado momentos realmente delicados, especialmente cuando ha tenido que luchar contra su ex Jesulín de Ubrique.

Esteban ha cambiado, tiene un negocio fuera de la televisión y ya no necesita hablar de su vida privada para generar ingresos. Por ese motivo no quiere entrar en guerras con Jesulín y asegura que se ha alegrado de que vaya a ser padre de nuevo. Recordemos que ella también quería traer un niño al mundo y que no lo ha conseguido, así que piensan que podría tener cierta envidia.

“Yo si me quisiera quedar embarazada lo habría hecho porque si no hubiera sido natural hay otros métodos. Yo en su momento di la enhorabuena a Jesús, María José y toda la familia. Me puse contenta porque lo que viene va a ser el hermanito de la persona más importante y quiero que salga bien”, declara.

Belén Esteban habla sobre su futuro en Sálvame

Belén ha sido acusada de haber provocado el despido de Paz Padilla y la revista Lecturas ha dado veracidad a este rumor. La colaboradora ha desmentido la noticia y ha asegurado que en ningún momento ha intercedido en contra de la presentadora. Algunos espectadores no confían en su palabra y piensan que no está siendo del todo sincera.

Esteban quiere quedar bien con la audiencia porque pretende seguir trabajando en Sálvame durante mucho tiempo. “Empecé cuando empezó el programa y voy a estar en este barco hasta que tenga que estar”, desliza dejando clara su intención. Solo quiere salir del espacio si sus jefes dejan de contar con ella o si sus seguidores le dan la espalda.

La madre de Andrea Janeiro ha perdido gran parte de su poder mediático, pero sigue siendo una persona bastante querida. Disfruta de una influencia envidiable y muchas de sus opiniones generan un gran revuelo. Según los expertos, apoyar a Rociíto de una forma tan tajante no le ha beneficiado.