Belén Esteban hace saltar todas las alarmas: 'Lo he cogido'

Belén Esteban hacía saltar todas las alarmas esta tarde en Sálvame tras desvelar que ha caído contagiada de Covid hace un par de semanas.

Tras volver de su viaje de promoción de Sabores de la Esteban en Dubái, y hacer una exclusiva para la revista Semana, Belén confesaba que se encontró mal al llegar a Madrid.

| GTRES

Cuando tenía que regresar a su puesto de trabajo en Sálvame, el estado de salud de Belén no era el mejor. Y este jueves ha confesado que, su ausencia se debió al contagio del coronavirus.

Belén vuelve 24 días después y sale el 'Gordo'

24 días después de verla por última vez en el plató de Telecinco, Belén Esteban volvía hoy. Reconocía que a pesar de haber caído contagiada, siempre ha estado muy controlada y no ha tenido que ingresar en el hospital.

Su marido Miguel y su hija Andrea han cuidado a la de Paracuellos como si fuera una reina durante los días que ha estado de baja la veterana tertuliana de Telecinco.

| Instagram

La sorpresa ha sido mayúscula cuando, nada más comenzar a Sálvame Lemon Tea, Belén aparecía en pantalla y salía el 'Gordo' de la tarde. Eso sí, Belén no ha sufrido un contagio grave y, aunque ha dado positivo varias veces, finalmente esta semana ha vuelto a sentarse en su silla de Sálvame para alegría de sus seguidores.

Belén Esteban confiesa que ha cogido el Covid

"Me fui a hacer cosas de mi empresa, estuve en Dubái con Sabores de la Esteban, y estaba muy contenta. Pero cuando vine pasaron los días y no me encontraba muy bien. Lo cierto es que he estado mala, he cogido el Covid", sentenciaba.

"Lo he pasado mal, pero tengo que decir que he sido una privilegiada después de lo que hemos pasado en este país durante la pandemia. Pero sería muy injusto que dijese que lo he pasado mal. No he estado en un hospital, pero por mis problemas de azúcar era complicado".

"Tengo que dar gracias porque estaba vacunada con mis tres dosis y la vacuna de la gripe. He estado muy controlada, pero al tener lo del azúcar sabéis que todo se complica un poco más",

"Lo he pasado en casa, lo que pasa que he dado muchos días positivo y podía contagiar muy fácilmente", proseguía. "Tenías mucha carga viral", recalcaba Terelu.