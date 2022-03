Karelys consuma la venganza definitiva con Cayetano Rivera

Con Karelys Rodríguez no se juega y eso es algo que Cayetano Rivera está aprendiendo por las malas. Desde que salió a la luz su supuesto romance con esta joven, el torero no ha dejado de negar los hechos, algo que no le ha sentado nada bien a la abogada.

Ahora, y después de su sonado juicio contra la revista Semana en el que se desestimó la demanda que interpuso contra esta cabecera, el hermano de Kiko Rivera ha recibido un nuevo palo, pero esta vez a nivel personal.

| GTRES

La relación entre los hijos de Carmina Ordóñez siempre ha sido muy complicada. Pero todo empeoró cuando falleció la modelo. Desde entonces, Julián Contreras ha manifestado en más de una ocasión que se siente desplazado por sus dos hermanos mayores.

Y aunque las cosas parecía que estaban cambiando, el último gesto de Karelys Rodríguez ha terminado por dinamitar la relación entre Cayetano Rivera y Julián.

Cayetano Rivera no entiende el acercamiento de su hermano y Karelys

Para Cayetano Rivera es fundamental que su familia se mantenga unida, y por eso no puede entender cómo su hermano pequeño ha sido capaz de estrechar lazos con su enemiga número uno.

Y, aunque es cierto que su relación era algo fría y distante, para el torero este gesto de Julián Contreras ha sido toda una puñalada por la espalda.

| GTRES

El hermano de Francisco y Cayetano Rivera ha conseguido salir del pequeño bache económico que llevaba sufriendo desde hace una temporada. Después de probar suerte como actor, Julián ha encontrado su verdadera vocación: escribir libros.

A pesar de contar con dos obras literarias, no ha sido hasta la llegada de su tercera creación cuando este joven ha saboreado las mieles del éxito.

Aprovechando el gran aceptación que está teniendo Artesanales, su primera novela erótica, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez ha querido hacer algún que otro regalo a varios personajes mediáticos de nuestro país.

Sin tener en cuenta los problemas personales y legales que Cayetano Rivera mantiene en la actualidad con Karelys Rodríguez, el escritor decidió enviarle un ejemplar de su novela a esta mujer. Gesto que seguro no le ha sentado nada bien al diestro.

Después de recibir este obsequio, la ex amiga de torero decidió compartir con todos sus seguidores de Instagram el regalo tan especial que acaban de recibir. "Qué ganas de empezar a leerlo. Gracias", escribió la mujer mencionando a Julián Contreras.

| España Diario

Pero por si esto fuera poco, el hermano de Cayetano Rivera hizo algo que consiguió sacar de sus casillas, aún más, al marido de Eva González.

Sin pensar mucho en las consecuencias de sus actos, Contreras compartió la historia de la abogada para agradecerle la buena acogida de su libro.

A pesar de todo, para Julián sus dos hermanos son una parte fundamental en su vida y lo último que quiere es causarles ningún tipo de dolor.

| GTRES

"Yo amo a mis hermanos, son mis hermanos y los voy a querer siempre", confesó en una de sus últimas intervenciones antes los medios de comunicación. "Aunque no tenemos esa parte ya tan familiar, evidentemente, los echo de menos y me gustaría pensar que ellos a mí también".