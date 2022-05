Belén Esteban confirma los peores presagios sobre su estado tras la operación

Belén Esteban sigue ingresada en el hospital tras someterse a una operación de reconstrucción después de sufrir un aparatoso accidente en el plató de Sálvame. Y, aunque todo ha salido bien, lo cierto es que 'la princesa del pueblo' no tiene buenas noticias.

El pasado 25 de abril, los colaboradores del programa tuvieron la misión de recrear una de las primeras pruebas de Supervivientes 2022.

Este desafío consistía en mantenerse el mayor tiempo posible colgado de una barra a varios metros del suelo. La simulación estaba desarrollándose con total normalidad hasta que a Belén Esteban le fallaron los brazos y cayó al suelo.

"El tobillo. ¡Me he roto el tobillo!", aseguró la tertuliana entre gritos y llantos. "La he visto cuando ha caído y he oído el chasquido. Belén no es nada quejica", aseguró Lydia Lozano, su rival en la prueba.

Tras sufrir este accidente, la primera posibilidad que se barajó es que la madre de Andrea Janeiro se hubiera hecho un esguince, pero, tras someterse a las primeras pruebas, se dieron cuentan de la caída había sido peor de lo que se esperaba. "Ya hay diagnóstico, se ha roto la tibia y el peroné".

Ahora, ha salido a la luz el actual estado de Belén Esteban tras pasar por el quirófano para intentar arreglar estas dos complicadas fracturas.

Belén Esteban, muy preocupada por la intervención

Este aparatoso accidente ha trastocado la vida de Belén Esteban por completo. La tertuliana de Telecinco ha tenido que dejar de lado todos sus compromisos laborales para centrarse de lleno en la recuperación de su pierna derecha.

Y, aunque en un principio se informó de que "no iba a tener que ser operada" y de que iba a "estar inmovilizada unas 6 u 8 semanas más o menos", finalmente parece que los plazos van a ser diferentes tras tener que pasar por el quirófano.

El pasado viernes, 6 de mayo, y tras varias visitas al hospital, la mujer de Miguel Marcos pudo someterse a la operación que le permitirá recuperar, poco a poco, su vida de antes.

Después de tener que aplazar esta cita por las úlceras que la escayola le ha producido en la piel, Belén Esteban por fin ha sido intervenida. Y, aunque la cirugía fue todo un éxito, a día de hoy, la colaboradora de Sálvame todavía no ha recibido el alta hospitalaria.

Este domingo, 8 de mayo, el programa Socialité ha informado de las novedades sobre el estado de salud de 'la princesa del pueblo'.

Según ha contado la propia María Patiño, su compañera, se encuentra perfectamente, pero continúa con fuertes dolores en la zona afectada. Por eso, los médicos han decidido dejarla ingresada unos días más para tenerla mejor controlada.

Tras salir del quirófano, Belén Esteban ha decidido desaparecer del mapa. Desde entonces, ni sus amigos ni sus compañeros de trabajo han sabido nada de ella. Una de las personas que ha intentado, sin éxito, contactar con la de Paracuellos ha sido la presentadora de este formato.

"Estoy casi segura de que tiene el teléfono desconectado", ha asegurado la periodista. "Belén ha pasado la noche mal, con muchos dolores", ha informado a continuación.

"Para ella era muy importante el poder operarse. Le agobiaba que se retrasara la operación. Pero es verdad que si está ingresada está más controlada", ha comentado la compañera y amiga de Belén Esteban.