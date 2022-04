Antonio David Flores envía el mensaje definitivo a su nueva novia

Antonio David Flores está de celebración porque su chica ha cumplido 35 años, Marta Riesco tiene pensado celebrarlo por todo lo alto. La periodista de Telecinco ha recibido hoy numerosos globos en la redacción de El programa de Ana Rosa y un gran ramo de flores.

Así, Antonio David ha visto a Joaquín Prat presentando un vídeo del programa en el que se hablaba de los regalos de Marta Riesco.

Este ha lamentado que "a mí en la vida me han hecho un cebo en este programa porque era mi cumpleaños... Que lo celebramos, que la hemos felicitado todos en el chat... pero coño, ¿os estáis pasando un poquito, no, guapos?", decía contrariado.

"Ha recibido estos globos y un impresionante ramo de rosas rojas que ocupa todo el puesto de trabajo de Marta...". Además, el presentador decía lo siguiente sobre el regalo recibido por Marta. "Ella no puede trabajar porque están las rosas. De hecho, muchos se han tenido que ir de la redacción porque las rosas ocupan todo".

Antonio David envía un regalo a Telecinco que derrite a su pareja

Algo que no ha pasado inadvertido en las redes sociales es que Marta Riesco ha sufrido una pequeña traición tras ser preguntada por lo que rezaba la dedicatoria del ramo. En principio, la reportera no quería desvelar qué ponía en esa nota, pero los usuarios de Twitter, siempre atentos a los descuidos televisivos, han desvelado ese mensaje oculto.

Y es que en la imagen en directo se podía ver perfectamente el "te amo" del mensaje que le ha mandado su actual pareja. Un primer plano que seguro que ha disgustado y mucho a la mediática reportera.

Por otro lado, mientras Prat bromeaba con el tamaño de las rosas, Patricia Pardo no podía evitar reírse de la situación. Joaquín Prat, viendo el tono distendido del momento, apuntó que "después Marta bajará a plató con el ramo de rosas y tendremos que pedir ayuda a algunos chavales".

"Algunos, los más cabroncetes, especulan con que ella se ha mandado las rosas a sí misma", afirmaba Joaquín Prat ante los espectadores. Una frase que ha provocado que Patricia Pardo confesase cuál era la dedicatoria del ramo. "¡No! Si lo he visto yo, si en la nota del ramo pone 'te amo'. ¡Pone 'te amo'!".

"¿Sabes lo que estaba haciendo Marta Riesco cuando yo he bajado? Estaba haciendo su propio vídeo, de su cumpleaños, respondiendo a las personas que se preguntan qué edad tiene. El vídeo se llama Las edades de Marta Riesco", ha dicho impactada la gallega.

Rifirrafe entre la novia de Antonio David y Joaquín Prat

En un momento dado, Marta Riesco ha entrado en directo para ser felicitada por sus compañeros de programa, y ha hablado lo justo sobre cómo lo celebrará. Especialmente, la reportera de El programa de Ana Rosa se ha mostrado reacia a desvelar de qué forma pasará el día junto a su pareja Antonio David Flores.

Joaquín Prat, conductor del 'Club Social' del programa de Unicorn Content, le he preguntado si hará algo especial por su 35 cumpleaños junto a su amor.

"¿La cena de pareja de tu cumpleaños fue ayer o será hoy?", le cuestionaba Prat. Mientras, Riesco tiraba balones fuera y respondía así. "Voy a celebrar hoy con la gente que está aquí y el viernes con otra gente y con los que pueda", ha dicho, algo que no ha gustado al presentador.

"Digo la cena con tu pareja", replicaba. "Si te he entendido, lo que pasa es que te he hecho 'racatá'. No te quiero contestar", le ha espetado la cumpleañera ante la cara de pocos amigos de Prat.