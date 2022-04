La madre de Joaquín Prat, muda por la confesión íntima que ha hecho su hijo

Joaquín Prat nos tiene acostumbrados a no tener 'pelos en la lengua' y a decir lo que piensa en televisión. De ahí que, por ejemplo, no ha dudado en dejar de manifiesto su decepción con Marta Riesco.

Y, por si fuera poco, ahora ha optado por desvelar un detalle de su vida privada. Detalle que seguro que ha dejado boquiabierta a su madre, Marianne Sandberg.

Lo que ha hecho ha sido confesar que en más de una ocasión se ha bañado desnudo en el mar.

Joaquín Prat habla de su faceta más privada

El presentador de El programa de AR ha sorprendido a la audiencia realizando una revelación muy personal. Ha sucedido cuando en el espacio su compañera Patricia Pardo estaba analizando la decisión del alcalde de Cádiz. Nos estamos refiriendo a la de permitir que se pueda practicar nudismo en cualquiera de las playas de la ciudad.

En este momento, los integrantes de la mesa de actualidad han querido saber si ella es nudista.

Y su respuesta ha sido: “Yo me mojo siempre con neopreno. A lo mejor sin nada debajo, pero con neopreno seguro”. Una respuesta nada escándalosa que poco ha tenido que ver con la que ha dado Joaquín poco más tarde.

Tras sus palabras ha querido hacer un guiño a Prat diciendo: “A Joaquín prefiero no preguntarle, porque intuyo la respuesta”. Y él se ha dado por aludido preguntando: “¿De qué? ¿De si practico nudismo? Pues no”.

Pero no se ha quedado conforme con lo dicho y ha añadido: “Salgo en la tele. No puedo hacer nudismo, porque si no me van a sacar en pelotas en la revista”. Aseguraba dejando caer que, quizás, de no ser un personaje conocido, sí sería algo que le gustaría hacer.

Joaquín Prat acaba confesando

El presentador ha sorprendido a Pardo, pues parece que ella esperaba que él dijera que sí, porque lo conoce y sabe cómo es. Por esto, ante el citado comentario de Joaquín, la gallega ha expuesto: “Bueno, va”.

Y cuando ya pensábamos que se acababa el tema, él ha querido sorprenderla. Lo ha hecho diciendo algo más: “Antes, el último baño siempre me lo daba en pelotas para irme con el bañador sequito en el coche”.

Llegaba así el momento que la presentadora esperaba, el de la confesión. Y es que, parecía claro que ella sabía que lo que había respondido antes Prat no se correspondía demasiado con la realidad.

Ante esta revelación de su querido compañero, la periodista, entre risas, ha afirmado: “Ves. Si es que ya lo sabía yo”. Entre los dos han protagonizado un momento curioso en el programa, aunque de lo más natural también.

De esta manera, el conductor de El programa de AR ha vuelto a hacer alarde de su sinceridad ante el público. Y es que cada vez está más 'suelto' en un plató, ya no tiene reparos ni para hablar de su vida personal.