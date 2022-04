Miguel Marcos confirma que ya no duerme con Belén Esteban

La vida de Belén Esteban ya no es lo que era. La razón de ello es la mala caída que sufrió en directo en el plató de Sálvame el pasado 25 de abril. En lo que parecía un inofensivo juego, la colaboradora terminó por romperse la tibia y el peroné.

Por supuesto, ha tenido que ser llevada con urgencia al hospital después de ser atendida por los profesionales sanitarios de Sálvame. Después de las pruebas pertinentes, se ha confirmado que deberá pasar por quirófano. Jorge Javier ya ha anunciado que, probablemente, la intervención tendrá lugar esta semana.

| Mediaset

“Tenía la pierna totalmente escayolada, pero esa escayola es provisional. En los próximos días debe acudir a visitar al médico”, contaba Requejo, amiga de Belén y reportera de El Programa de AR.

El presentador de Telecinco también ha revelado otro dato interesante y es que, Belén y su marido no han podido compartir cama como de costumbre. “No ha podido dormir en su cama, está recibiendo un montón de llamadas y no coge a nadie porque no tiene ánimo”.

| Trendings

Con estas palabras, Jorge Javier dejaba muy claro cómo se siente la princesa del pueblo después del percance sufrido. En estos momentos se encuentra en la comodidad de su hogar junto con su marido Miguel y su hija.

Los planes a los que Belén Esteban debe decir adiós

Además de su salud física, el estado anímico de la princesa del pueblo se ha visto muy afectado por este accidente. Sus compañeros de programa se han preocupado por ella y han aprovechado para mandarle mucho ánimo y apoyo en estos difíciles momentos.

| Mediaset

Sin embargo, todo ese cariño no es suficiente para animar a la de Paracuellos. Y es que, su caída la obligará a pasar entre 6 y 8 semanas de reposo total. Algo que, sin duda, trastoca todos sus planes y proyectos, tanto los personales como los profesionales.

En primer lugar, la Feria de Abril. La colaboradora de Sálvame tenía previsto viajar a Sevilla justo este fin de semana. El motivo no era otro que poder acudir, junto con sus amigos, a la Feria de Abril. Una visita que le hacía especial ilusión tras los dos años de parón por la pandemia.

▶️ La impactante imagen de Belén Estaban al llegar a casa tras haberse roto la tibia y el peroné

Además, también tenía otros viajes. Belén es una mujer inquieta a la que le apasiona viajar, ya sea con su marido, su hija o sus amigas. Ahora, eso de descubrir nuevos rincones o incluso ir a Benidorm para estar con su madre tendrá que esperar.

Entre sus planes también se encontraba el concierto de Rosalía. La música es otra de sus grandes pasiones y en julio tiene una cita muy importante: el concierto de Rosalía, una de sus cantantes favoritas. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona para saber si, finalmente, podrá asistir o no al concierto de Madrid.

| Mediaset

Por no hablar de su trabajo en Telecinco. Por supuesto, su agenda laboral se verá trastocada. Además de su trabajo habitual en Sálvame, Anabel Pantoja se va a quedar sin defensora en las galas de Supervivientes. La princesa del pueblo era la elegida por Anabel para defenderla en plató, un cargo que ahora tiene que ostentar Isa Pantoja.

Este duro contratiempo ha puesto toda su vida del revés y ha preocupado a sus familiares y amigos. Ahora, a Belén Esteban le toca parar y volcarse en su recuperación en estos dos meses que tiene por delante. También deberá reponerse anímicamente después de este varapalo.