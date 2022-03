Andrea Janeiro descubre los problemas en la cama del marido de su madre Miguel

Andrea Janeiro siempre ha deseado que la princesa del pueblo se quedase embarazada de su marido. El caso es que la hija de Jesulín ha descubierto que será muy complicado que venga el mundo un bebé. Y lo sabe después de lo que ha confesado la princesa del pueblo en el plató de Sálvame.

Andrea Janeiro veía a la madrileña regresar por todo lo alto a Telecinco después de casi un mes sin dar señales de vida. Han sido muchas las especulaciones sobre los motivos de la larga ausencia de la madrileña en un programa que la necesita más que nunca.

| Europa Press

Y es que reapareció ayer dejando a todos sorprendidos tras confesar que había pasado el Covid en su casa después de volver de un viaje de negocios.

Andrea Janeiro se entera de los problemas de cama de su padrastro

Las palabras de la familiar de Andrea Janeiro dejaron muy preocupados a los espectadores de Telecinco, que no esperaban tal confesión por parte de la de Paracuellos.

| GTRES

Así, en estas últimas semanas en las que Belén ha estado ausente, algunos se han aventurado a publicar que la madre de Andrea Janeiro se habría quedado embarazada.

Nada más lejos de la realidad, ya que la tertuliana aclaraba de forma contundente que ese no ha sido el motivo de su significativa ausencia de Sálvame.

Es más, Belén Esteban ha aclarado que no tiene intención de quedarse embarazada. Aunque eso no quita para que siga intentándolo de forma natural. “Si llega, bien, y si no, pues también”, ha afirmado la madrileña, dejando su maternidad en manos del destino.

Andrea Janeiro sabe que es un embarazo de "alto riesgo"

A su edad, 45 años, Belén sabe perfectamente que no es fácil quedarse embarazada. Además de estar hablando de un embarazo de alto riesgo por el problema de diabetes que sufre la colaboradora desde hace años.

La colaboradora de Sálvame ha sido muy clara al desvelar que, si hubiera querido someterse a algún tratamiento de fertilidad, se habría puesto manos a la obra. Pero “estoy un poco perezosita” con el proceso, ha dicho.

| Informalia

“Yo quería, porque sé que a Miguel le hacía mucha ilusión. Pero yo ya tengo una hija, tengo casi cincuenta años, y encima mi problema del azúcar. Son muchas cosas, sería un embarazo de riesgo”, ha confesado la tertuliana más icónica de la televisión ante la tristeza de Andrea Janeiro.

“Es que tendría que estar todo el embarazo en la cama, porque con la diabetes no te puedes mover, tienes que estar muy vigilada”, ha aseverado Belén. Eso sí, ha dejado claro que “lo sigo intentando, hago los deberes”.

Andrea Janeiro ya conoce lo que opina la tertuliana de otro embarazo

Además de negar ese embarazo, Belén ha sido preguntada por otro que le atañe de forma muy próxima. Hablamos del nuevo bebé que espera la mujer de su ex, María José Campanario.

| Mediaset

Carlota Corredera le ha preguntado sin anestesia por las primeras fotos de María José Campanario luciendo un embarazo de cinco meses. “Espero que salga todo bien, porque al final va a ser familia de la persona más importante de mi vida”, ha opinado la familiar de Andrea Janeiro.

Belén Esteban ha explicado a sus compañeros que las imágenes exclusivas de la barriga de la mujer de Jesulín le pilló confinada en casa Covid. Y ha dicho que se puso “muy contenta”. La colaboradora ha afirmado que se alegraba por ambos y también porque el bebé será un nuevo hermano de su hija Andrea Janeiro.