Nacho, el famoso que consuela entre sus brazos a Almudena Cid tras su ruptura

Almudena Cid está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Después de 15 años, la ex gimnasta rítmica ha puesto punto y final a su matrimonio con el presentador Christian Gálvez.

Y, aunque en un principio se habló de que fue una separación amistosa, todo apunta a que esto no es del todo cierto.

En una entrevista para el periódico El País, la participante de Masterchef Celebrity reconoció que fue ella la que se dio cuenta de que su matrimonio ya no funcionaba como antes. "He tenido un mal concepto del amor", aseguró Almudena Cid.

| Europa Press

Esta nueva promesa de la interpretación aseguró que se percató de que ya no sentía lo mismo por Gálvez después de leer el guion de su nueva obra de teatro.

Pero, tras confirmarse la nueva relación amorosa del escritor con la periodista Patricia Pardo, parece que este ha sido el verdadero motivo de su ruptura. "Están locos de amor", desveló Lydia Lozano en Sálvame.

A pesar de que ambos decidieron llevarlo en secreto, a la presentadora de El programa de Ana Rosa no le quedó otra que pronunciarse ante sus compañeros. "Estoy feliz e ilusionada... Si son rosas, florecerán. Yo defiendo siempre el amor", respondió Pardo para salir del paso.

Ahora y tras esta decepción amorosa, Almudena Cid no está dispuesta a que esto pueda con ella y ha decidido apoyarse en sus amigos y seres queridos.

| Europa Press

Almudena Cid encuentra consuelo entre los brazos de Nacho

"Almudena Cid está desolada". Con estas palabras, Kiko Matamoros dio las primeras pistas sobre el estado anímico de expareja de Christian Gálvez. Para la televisiva está siendo muy duro ver cómo su marido ha conseguido rehacer tan rápido su vida.

Desde que decidió dedicarse, a tiempo completo, a su nuevo trabajo encima de las tablas, a Almudena se la ha visto muy bien acompañada por grandes figuras de la interpretación de nuestro país.

| Europa Press

Completamente destrozada, la vasca ha optado por apoyarse en sus amigos más cercanos entre los que se encuentra Nacho López. En estos últimos años, el actor se ha convertido en una de las personas fundamentales en la vida de Almudena Cid, por eso no es de extrañar que busque consuelo entre sus brazos.

Las cámaras de Europa Press han captado una de las salidas de Almudena junto a su nuevo grupo de amigos. Visiblemente afectada, la exmujer de Christian Gálvez se ha citado con algunos de sus compañeros de profesión para desahogarse tras esta inesperada 'traición'.

Los que más se han preocupado por ella han sido los actores Daniel Muriel y Melanie Olivares, que no han dudado en apoyarla y escucharla en estos momentos tan duros.

Almudena Cid está muy bien respaldada por su entorno más cercano

Aunque Almudena Cid ha decidido no pronunciarse al respecto, su círculo más cercano lo ha hecho por ella. Después de dos meses viendo a la ex gimnasta sufrir, sus familiares han decidido no callarse más.

Una persona muy cercana a la actriz se han puesto en contacto con la revista Semana para contarles, en exclusiva, cómo están viviendo los padres de Almudena esta dolorosa ruptura.

Según ha contado este familiar, los progenitores de Cid todavía no se han hecho a la idea. "Todos los que la queremos estamos sorprendidos", ha asegurado.

| Instagram: @almudenacid

El círculo cercano a Almudena Cid no se esperaba que esta ruptura estuviera impulsada por la existencia de terceras personas, ya que semanas antes de hacerse pública esta separación, el presentador seguía teniendo detalles con su esposa.

"En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama 'tienes las llaves de mi corazón'", ha añadido muy tajante.

Aunque asegura que quieren respetar la decisión que ha tomado el escritor, los familiares de la exparticipante de Masterchef consideran que la dejó ''de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué".

Esta persona cercana a Almudena Cid cree que Christian y Patricia Pardo "ya estaban juntos" antes de poner punto y final al matrimonio con la ex gimnasta.