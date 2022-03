Chenoa se rompe tras la muerte que deja a su familia devastada

La vida de Chenoa es una montaña rusa de emociones. Mientras que por un lado proclama su amor infinito a su prometido; por el otro, tiene que lidiar con las peores noticias.

Primero fue su padre contando su precaria situación, luego Rosa López con sus problemas de dinero y ahora el recuerdo de alguien fallecido.

| GTRES

Chenoa da su último adiós y saca una lección vital para ella

Acostumbrados a su eterna sonrisa y buen humor, es difícil pensar en Chenoa de otra manera. A pesar de las adversidades, siempre ha querido poner su mejor cara. Sin embargo, el duro varapalo que tuvo que vivir la ha obligado a mostrar su sufrimiento en redes sociales.

El fallecimiento de una de sus fans ha sido un duro golpe para la cantante. Su familia de seguidores lo son todo para ella desde su salida de Operación Triunfo y este acontecimiento le ha marcado profundamente.

Para añadir más dramatismo a la historia, Amparo, que así se llamaba la fan, era una chica joven. Su sonrisa eterna y gran vitalidad son las características que más ha destacado Chenoa de ella.

El motivo de tan amarga pérdida ha sido una larga enfermedad que, finalmente, la joven no ha podido vencer. Familia y amigos de Amparo lamentan su fallecimiento, pero no son los únicos. La cantante mallorquina no ha dejado pasar la oportunidad de expresar su pesar tanto en Twitter como Instagram.

En esta última red social, fue un poco más sutil y ambigua. Tan solo compartió la foto de un globo con un corazón lleno de luces. En la descripción, únicamente añadió dos emojis: una estrella fugaz y un corazón.

En Twitter, por el contrario, le dedicó un mensaje muy sentido acompañado, además, de una foto en la que salían juntas y muy risueñas. Chenoa siempre se ha mostrado muy cercana con todo el mundo y no duda en sacarse fotos con sus admiradores.

En esta ocasión y tras el fatal desenlace, esta imagen supone un bello recuerdo de la amistad entre Chenoa y Amparo. El cual acompañará a la artista para siempre.

Lo que más llama la atención, casi cuatro años después de lo sucedido, son las enigmáticas palabras que escogió Chenoa en su tweet: "Guardo tu mensaje como oro en paño".

No se sabe exactamente cuál es ese mensaje al que la artista hacía referencia, pero seguro que lo tiene muy presente a diario. Sobre todo en las circunstancias tan especiales que está viviendo actualmente.

| Gtres

La intención de Chenoa es casarse con el doctor Miguel Sánchez Encinas antes de verano. Queda muy poco para ese momento, lo cual hace que esté completamente sumida en los preparativos de la boda. Sin duda, se trata de un momento de lo más decisivo para ella y que supondrá un antes y después en su vida.

Estamos seguros de que en unas circunstancias así, se acuerda de sus seres queridos, sus fans y más concretamente de Amparo. Aunque se haya ido, el cariño incondicional que le mostraba a Chenoa permanece.

Y es que, la mallorquina ha sabido hacerse querer entre su legión de fans. En Instagram ya acumula casi un millón de seguidores que están pendientes de ella y de lo que publica.

Después de todo, sin ellos nada sería lo mismo. Sus fans son una parte importante de su vida y responsables de su éxito tras 20 años en la industria. Es por eso por lo que Chenoa no duda en mostrarles afecto siempre que puede a través de sus redes.